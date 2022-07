Spartak má tromfy vo svojich rukách. Skomplikovala sa mu však situácia so zostavou

Pre problém s vízami budú chýbať viacerí hráči.

NEWTOWN. Futbalisti Spartaka Trnava splnili úlohu favorita v prvom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy, keď na domácom ihrisku zdolali AFC Newtown 4:1.

Jeden z trojice slovenských zástupcov v EKL si do odvety vypracoval komfortný náskok a vo štvrtok by si zverenci Michala Gašparíka mali vybojovať postup do ďalšieho kola. A to aj napriek tomu, že Trnave sa pred odletom na ostrovy skomplikovala situácia so zostavou.

V lige zaváhali proti nováčikovi

Spartak mal doma cieľ vypracovať si čo najlepšiu východiskovú pozíciu do odvety. Podarilo sa mu to a hráči si po víťazstve dopriali osvieženie v bazénoch Aquaparku Trnava, kde sa schladili v horúcom počasí. Generálku na štvrtkový duel však nezvládli, v 2. kole Fortuna ligy podľahli doma nováčikovi z Banskej Bystrice 1:2.

Čakalo sa, či tréner Gašparík bude v tomto dueli šetriť nejaké opory, ale trnavský kormidelník zdôraznil pre klubový web, že ligu berie vážne: "Aj keby bol výsledok iný a nie trojgólový rozdiel, tak by som hráčov v nedeľu nešetril. Potrebujeme zachytiť úvod ligy, pretože sa môže stať, že za ďalšie dva týždne už v Európe byť nemusíme, ale v lige sa chceme držať hore čo najdlhšie a zbierať body doma."

Tromfy majú v rukách

Spartak má všetky postupové tromfy v rukách. Prvý zápas vyšiel najmä Nigérijčanovi Yusufovi Bamidelemu, ktorý zopakoval výkon dvoch klubových legiend Jozefa Adamca a Karola Dobiaša. Aj oni dosiahli hetrik v niektorom zo zápasov pohárovej Európy.

"Výsledok mohol byť aj lepší, ale sme blízko k postupu. Je v našich silách postúpiť, ale v odvete si musíme dať pozor, pretože Walesania budú húževnatí najmä na začiatku zápasu," povedal tréner Spartaka.

Bamidele však v odvete nenastúpi a Trnave budú chýbať aj ďalší Nigérijčania Kazeem Bolaji a Azeez Oseni, Ghančan Kelvin Boateng a severomacedónsky útočník Milan Ristovski. Do Veľkej Británie ich nepustili problémy s vízami.

Plán s rozložením síl im nevychádza

"Ideme hrať štvrtý zápas a hneď potom máme v nedeľu piaty s Podbrezovou. V prípade postupu nás čakajú ďalšie dve predkolá, s najväčšou pravdepodobnosťou s Poliakmi. Medzitým máme doma Žilinu a cestujeme do Michaloviec. Naším plánom bolo rotovať hráčov, lebo v prípade postupu myslíme už aj na tretie predkolo, v ktorom sa budeme snažiť proti favorizovanému poľskému celku zabojovať o postup. Náš plán s rozložením síl nám tým pádom padá," reagoval na nepríjemnú zmenu Gašparík.

AFC Newtown hrá svoje ligové zápasy na viacúčelovom päťtisícovom štadióne Latham Park. Ten však nespĺňa podmienky na zápasy v európskych klubových súťažiach, preto sa zápas odohrá v anglickom Oswestry na dvojtísícovom štadióne Park Hall.

Duel povedú arbitri z Grécka, hlavným bude Aristotelis Diamantopoulos. Spartak Trnava sa v prípade postupu do 3. predkola stretne s úspešným z dvojice FK Astana - Raków Czestochowa, Poliaci doma uspeli v prvom zápase 5:0.

2. predkolo EKL 2022/2023 - 2. zápas:

AFC Newtown - FC Spartak Trnava /štvrtok 28. júla, 19.00 SELČ, štadión Park Hall v Oswestry, Šport RTVS/

Rozhodcovia: Diamantopoulos - Psarris, Meintanas (všetci Gréc.)

/prvý zápas 1:4/