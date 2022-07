Do akvaparku v Dunajskej Strede sa turisti dostanú bezplatným autobusom aj so zvýhodneným vstupným

Letná sezóna v termálnych vodách Žitného ostrova priniesla novinku.

TRNAVA. Letná sezóna v termálnych vodách Žitného ostrova priniesla novinku, ktorou je zvýhodnený spiatočný lístok na vlak, celodenný vstup do akvaparku v Dunajskej Strede a bezplatná autobusová doprava medzi železničnou stanicou a akvaparkom.

Kombinovanú ponuku spoločne pripravili Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Žitný ostrov. Nadväzujú ňou na svoje predchádzajúce aktivity, ktorými prepájajú okolité kraje a prinášajú možnosť objavovať známe aj menej známe miesta. Informovala o tom v tlačovej správe špecialistka na marketingovú komunikáciu trnavskej KOCR Adriána Lizoňová.

Podľa predsedu KOCR Trnavský kraj a trnavského vicežupana Pavla Kalmana je nový produkt cestovného ruchu zameraný na spoznávanie a rozvoj destinácie Žitný ostrov.

„Táto destinácia je známa svojou výbornou gastronómiou a vďaka jednému spoločnému výhodnému lístku na vlak a do akvaparku je skvelým tipom na celodenný výlet,“ objasnil. Zároveň pripomenul, že cestovanie vlakom je ekonomicky výhodné a zároveň zodpovedné k životnému prostrediu.

Cestujúci vlakom získajú celodenný vstup do akvaparku s termálnou vodou so spiatočným lístkom zakúpeným v pokladnici na železničných staniciach zo smeru Bratislava - hlavná stanica, Nové Zámky, Kúty, Trnava, Nitra, Komárno a Štúrovo. Po príchode vlaku na železničnú stanicu môžu vo vybraných časoch využiť bezplatnú autobusovú dopravu do termálneho parku, kde sa následne preukážu akvapassom.