Spartak jednou nohou v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy

Bamidele strelil hetrik, skóre uzatváral Iván.

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej konferenčnej ligy nad waleským AFC Newton 4:1.

Tréner Michal Gašparík tak uspel v prvom zápase tohto sezónnej pohárovej Európy. O dôležité góly červeno-čiernych sa postarali dvaja strelci, Bamidele Yusuf strelil hattrick a po zmene strán spečatil skóre duelu Alex Iván.

Trnavčania si tak pripravili pohodlný náskok, pred budúco týždňovou odvetou, ktorá je na programe 28. júla o 19.15 SELČ pravdepodobne v anglickom Oswestry, kedže waleský AFC Newton hráva svoje domáce zápasy na viacúčelovom päť tisícovom štadione Latham Park, ktorý je pre zápasy v poharovej Europe nevyhovujúci.

Náročný úvod zápasu

Úvod zápasu bol pre domácich Spartakovcov náročný. Hostia začali od úvodu aktívnejšie ale bez výraznejšieho ohrozenia trnavskej brány. V 9.minúte, po centri Ivána z pravej strany, hlavička Stefánika tesne minula pravú žrď hosťujúcej bránky. V 10. minúte sa k odrazenej lopte dostal Procházka, ale z hranice šrestnástky tesne minul ľavú žrď Jonesovej brány.

Trnavský štadión rozjasal po prvý krát v 17.minúte, opäť po centri Ivána, sa hlavičkou Bamidele Yusuf nemýlil a poslal Spartak do vedenia 1:0. Spartak mohol ísť do dvojgólového vedenia v 22. minúte, keď lopta po strele stredopoliara Ivána minula cieľ. Opäť sa potvrdilo staré známe, nedáš dostaneš, keď v 23. minúte po fatálnej chybe domáceho gólmana Takáča welský útočník Cowans, pohodlne do prázdnej brány, zasunul loptu do siete

V 37. minúte mal opäť gól na kopačke agilný trnavčan Iván, keď vo vnútri pokutového územia vyzvŕtal obrancu Suttona, ale ľavačkku poslal slabú strelu na hosťujúceho gólmana Jonesa. O minútu neskôr najaktívnejší hráč v červeno-čiernom drese Alex Iván tesne minul ľavú žrď. V 41. minúte sa spartakovci dostali do vedenia druhým gólom Yusufa Bamideleho, keď placírkou, po ľavej ruke gólmana Jonesa, upravil na 2:1.

V 44. minúte Yusuf zavŕšil svoj hetrick. Chybný odkop brankára Jonesa zachytil Ristovski, ktorý následne vysunul nabiehajúceho Yusufa a ten zvýšil náskok Spartaka na prvopolčasových 3:1.

Bamidele Yusuf (zdroj: FC Spartak Trnava)

Viacero zahodených šancí

Hneď po zmene strán mohli Trnavčania navýšiť svoje vedenie, keď strely Yusufa a Mikoviča neskončili v sieti. V 51.minúte po pravej strane rýchlu spoluprácu Yusufa s Koštrnom, vynikajúcim zákrokom, zmaril gólman hostí.

Vzruch v hosťujúcej šestnástke priniesla 67.minúta, keď striedajúci Paur zoči voči Jonesovi nedokázal pretlačiť loptu do siete. Svoj výborný výkon v dňešnom zápase spečatil v 75.minúte, po krásnej prihrávke Koštrnu, trnavský krídelník Alex Iván, keď svoje sólo do šestnástky presne zakončil povedľa brankára a stanovil tak na konečných 4:1.

V závere zápasu mohli trnavčania zvyšiť svoj náskok, ked najprv v 88. minúte čerstvý Bukata vyprášil z 25 metrov Jonesove rukavice, ktorý loptu s námahou vytlačil ale odrazenú loptu dobiehajúci Čurma presne nezakončil. V nadstavenom čase mal ešte vyloženejšiu šancu striedajúci Boateng, keď z piatich metrov efektne vystrelil, ale proti bol gólman Jones, ktorý reflexívne pravou nohou loptu vyrazil, následnnú Azevedovu strelu hosťujúca obrana zrazila na rohový kop.

FC Spartak Trnava - Newtown AFC 4:1 (3:1)

Góly: 17., 41. a 44. Bamidele Yusuf, 75. Iván – 23. Cowans

ŽK: Štetina - M. Jones, Walker

Pred 5247 divákmi rozhodovali: Bilbija - Smiljanič, Lazič (všetci Bosna a Hercegovina

SPARTAK: Takáč - Koštrna, Štetina, Čurma, Mikovič (68. Bolaji) - Savvidis - Iván, Procházka (46. Paur), Štefánik (46. Bukata), Bamidele Yusuf (60. Azevedo) – Ristovski (60. Boateng). Tréner: Gašparík.

NEWTOWN: D. Jones - C. Williams, Sears, Sutton, Roberts, M. Jones (73. Ismail) - G. Hughes, Cowans (73. Rushton), Walker – Robles (73. Wharthon), A. Williams (90. Hesden). Tréner: Ch. Hughes.

Hlasy po zápase:

Chris Hughes, tréner Newtownu: „Sme sklamaní, najmä z gólov, ktoré sme dostali. Tretí padol po veľkej chybe nášho hráča, štvrtý bol podľa mňa z ofsajdu. Rešpektujeme Spartak, v odvete to bude pre nás veľmi ťažké, ale vo futbale platí nikdy nehovor nikdy.“

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Verím, že sme potešili našich fanúšikov na tribúnach a rovnako aj pri televízných obrazovkách. Hrali sme ofenzívne, rýchlo, priamočiaro, bez dlhej rozohrávky, chceli sme čo najskôr rozpohybovať súperových hráčov, lebo sme čakali, že budú brániť hlbšie. Zo začiatku sme sa museli vyrovnať s fyzickou hrou protivníka, mnohými nakopávanými loptami a dlhými autami do šestnástky, z čoho boli situácie ako pri rohoch. Škoda len výsledku, pretože mohol byť oveľa krajší a najmä vyšší, na druhej strane, štyri góly v prvom vystúpení v Európe sú fajn. K postupu sme bližšie, ale netreba nič podceniť. V odvete to nebude ľahké, budeme musieť bojovať, zachytiť úvod zápasu, kde je cítiť odhodlanie súpera. V našich silách je postúpiť. Dnes sa mi páčil náš výkon, mali sme veľa výborných individuálnych výkonov, u hráčov, ktorí začali aj tých, čo sme prestriedali.“

Trnavčan Roman Procházka: „V 10. minúte som mal šancu na gól, odrazilo sa to ku mne, ale loptu som vystrelil na prednú tyč, no mohol som to strieľať na zadnú, bolo to celkom blízko. Situáciu som mohol vyriešiť lepšie. Z výsledku sa tešíme, ale netreba to podceniť. Hovorí sa, že sme v polčase, ale zas nebuďme alibisti. Keby sme si tento výsledok pokafrali, asi by to bolo veľmi zlé. Máme dobrú východiskovú pozíciu, nemali by sme si to prehajdákať. Verím, že cez tohto súpera postúpime. Prijemne ma prekvapila divácka kulisa, fanúšikovia boli počas celého zápasu výborní. Myslím, že sme ich aj mi trošku pobavili našou hrou, rovnako ako pobavili oni nás. Už viem výsledok zápasu nášho možného súpera v 3. predkole. Poliaci sú veľmi silný. Poznám ich, keď som tam hral. Je to kvalitný súper, bude to veľmi ťažký zápas. Verím, že sa na nich dokážeme pripraviť."

Alex Iván, ktorý uzatváral skóre duelu: „Myslím, že sme odohrali výborný zápas, vzhľadom na jeho výsledok. Môžeme očakávať dobrý duel aj vonku. V kabíne som dnes povedal, že dám gól, pretože sa mi to už dlho nepodarilo. Keď zakončoval nevidel som nikoho pred bránkou a využil som šancu. S dnešným stretnutím som veľmi spokojný. Odveta bude náročná, súper bude bojovať do poslednej minúty, preto musíme podať maximálny výkon. Dobre sa mi dnes spolupracovalo s Kikom Koštrnom, naša spolupráca je super.“

Ďalší súper z dvojice Raków Czestochowa – Astana

V prípade postupu cez AFC Newtown by sa Spartakovci v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy stretli s víťazom dvojzápasu Raków Czestochowa – Astana. (prvý zápas 5-0) Prvý zápas 3. predkola EKL by sa mal hrať v Trnave 4. augusta, odveta o týždeň neskôr 11. augusta.

Rakow Czestochowa sa v sezóne 2021/2022 stal vicemajstrom tamojšej Extraklasy, s päť bodovou stratou na majstrovský Lech Poznaň. Obhájili navyše zisk Poľského pohára, keď vo finále zdolali majstra krajiny 3:1. Vlani vyradil poľsky Rakow v predkolách postupne Suduvu, FC Kazaň a až v play off vypadli hráči poľského vicemajstra s belgickým Gentom. Červeno – modrý hrávajú svoje domáce zápasy na mestskom štadióne z kapacitou 5500 miest na sedenie.

Kazašský FC Astana je aktuálne na druhom mieste tamojšej Premier ligy a na rovnakom mieste skončil aj v minulej sezóne, so štvorbodovou stratou na majstrovský Tobol Kostanaj. Šesť násobný kazašský majster (naposledy 2019) hráva svoje domáce zápasy na štadióne Astana Aréna s kapacitou 30 254 miest. Klubové farby klubu sú modrá a žltá.