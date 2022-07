Pri cúvaní zrazil dôchodkyňu. Tá skončila so zlomenou nohou

Vodič si ju nevšimol.

GALANTA. Polícia vyšetruje zrážku osobného auta so staršou cyklistkou, ku ktorému prišlo v Seredi včera (19. júla) v poobedných hodinách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na parkovisku na Námestí slobody chcel 35-ročný vodič vyparkovať osobné vozidlo. Predtým, ako začal cúvať, si za autom nevšimol cyklistku, do ktorej narazil. 70-ročná pani bola so zlomeninou nohy prevezená do galantskej nemocnice. Podľa predbežnej správy z nemocnice sa bude zo zranenia liečiť 40 až 60 dní.

Polícia alkohol u účastníkov po nehode nezistila.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Obcou sa hnal vyše stokilometrovou rýchlosťou Čítajte

"Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť otáčanie a cúvanie pomocou spôsobilej osoby," dodala k prípadu trnavská krajská polícia.