Vo Veľkom Orvišti držia káder pokope. Vyššia súťaž pre nich nebude neznámou

Nováčik nechce do mužstva príliš zasahovať.

V. ORVIŠTE. Veľké Orvište sa stalo víťazom hlohovecko-pieštanskej časti siedmej, aktuálne už ôsmej ligy. O prvenstvo sa bili s Moravanmi nad Váhom, ktoré mali po jesennej časti šesťbodový náskok na čele tabuľky.

„Keď sa obzriem za sezónou, bola to súťaž o dvoch mužstvách, ktoré bojovali o špicu. Náskok Moravian nad Váhom sme museli stiahnuť, čo sa nám, našťastie, podarilo a sme radi, že sme postúpili. Sezóna bola náročná, vedeli sme, že nemôžeme zaváhať, čo by nás stálo body a súper by nám odskočil. To už by sa len veľmi ťažko doťahovalo,“ zhodnotil predošlý súťažný ročník tréner Andrej Filip, ktorý povedie mužstvo aj v nasledujúcej sezóne.

V článku sa dočítate: - Ako tréner Andrej Filip hodnotí predošlú sezónu? - Na akého súpera sa vo vyššej súťaži tešili? - Plánujú v kádri nejaké obmeny a aké posty potrebujú vystužiť? - S akými cieľmi ide Veľké Orvište do vyššej súťaže? - Aká divácka kulisa chodila na zápasy, keď bojovali o prvenstvo?

„Dohodli sme sa s vedením klubu na spolupráci do ďalšej sezóny, a to, či pôjde len o jesennú časť, alebo o celý súťažný ročník, ukáže čas,“ pokračoval kouč.

Priviedli skúsených hráčov

Veľké Orvište sa svojimi postupovými cieľmi netajilo, čomu sa v zime aj prispôsobilo a do kádra získalo viacero skúsených posíl.

„Áno, do brány prišiel Marek Valovič, ktorý má skúsenosti, či Martin Hrebík, ktorý nám pomohol pri góloch v rozhodujúcich zápasoch, čiže sme do mužstva priviedli kvalitu a náš cieľ sme splnili.“