Alkohol opäť úradoval za volantom. Polícia hlási viaceré prípady

Päť vodičov v kraji nafúkalo.

HLOHOVEC. Dopravní policajti boli v sobotu (16. júla) privolaní k dopravnej nehode opitého vodiča, ku ktorej došlo v Hlohovci.

Nebol však jediný, okrem neho nafúkali od piatka aj ďalší piati vodiči. Všetkých rieši polícia v tzv. superrýchlom konaní, dvoch z nich aj za marenie výkonu úradného rozhodnutia.

"Popoludní išiel 41-ročný muž na aute po ulici Nábrežie Andreja Hlinku. v Hlohovci. V čase, keď ho predchádzal iný vodič, nezvládol riadenie a s vozidlom prešiel do protismeru a narazil do druhého vozidla. Pri zrážke sa nikto z pasažierov nezranil," uvádza trnavská krajská polícia.

Oboch vodičov podrobili dychovým skúškam. Vodič, ktorý prešiel do protismeru nafúkal viac ako 3 promile alkoholu.

"Policajná hliadka muža na mieste obmedzila na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia," dodáva polícia, ktorá riešila aj ďalších vodičov pod vplyvom alkoholu.

V piatok nafúkal 49-ročný muž v okrese Galanta 2,35 ‰, ako aj 38-ročný Nemec v okrese Trnava – 1,81 ‰. V nedeľu to bol zas 52-ročný vodič v okrese Galanta, dokonca so zákazom šoférovania, ktorý nafúkal 1 ‰. 76-ročný dôchodca, taktiež so zákazom šoférovania, si to zas hnal v okrese D. Streda s 1,81 ‰ a dnes ráno opäť v okrese Dunajská Streda to bol 48-ročný šofér s 1,04 ‰.