Kraj zrekonštruuje most medzi Rakovicami a Veselým za 266-tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spúšťa rekonštrukciu mosta na ceste druhej triedy medzi obcami Veselé a Rakovice v okrese Piešťany v hodnote 266-tisíc eur.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spúšťa rekonštrukciu mosta na ceste druhej triedy medzi obcami Veselé a Rakovice v okrese Piešťany v hodnote 266-tisíc eur. Most bude kompletne uzavretý v noci z nedele na pondelok 18. júla, pričom obchádzkové trasy budú určené dočasným dopravným značením. Ako informuje Odbor komunikácie TTSK v tlačovej správe, prímestské autobusy budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov.

„Rekonštrukcie mostov sme si dali ako prioritu, pretože boli niekoľko desiatok rokov zanedbané a stali sa nebezpečné. Aktuálne sa púšťame do celkovej opravy ďalšieho z nich, ktorý je výrazne poškodený. So starostami dotknutých obcí aj so zástupcami významného zamestnávateľa v regióne Plantex sme sa skoordinovali, aby dočasná uzávera mosta čo najmenej zasiahla do bežného života obyvateľov. Tomu sme prispôsobili aj fungovanie prímestskej autobusovej dopravy a obchádzkové trasy,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Počas prvého dňa uzávierky prebehne kontrola osadeného dočasného dopravného značenia na obchádzkových trasách a až následne v priebehu dňa sa začne so stavebnými prácami. V transparentnom verejnom obstarávaní, ktoré realizovala Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, uspela spoločnosť Colas Slovakia a. s. Rekonštrukčné práce na moste si budú vyžadovať zvýšenú mieru pozornosti zhotoviteľa vzhľadom na to, že sú v jeho tesnej blízkosti vedené viaceré siete ako plyn alebo vysoké elektrické napätie.

Zmluvný autobusový dopravca župy ARRIVA Trnava upravil cestovné poriadky prímestských liniek prechádzajúcich cez obce Veselé a Rakovice smerom na Trnavu, Vrbové aj Piešťany. Konečné zastávky spojov smerujúcich z oboch smerov budú dočasne vytvorené v tesnej blízkosti mosta. Cestujúci budú môcť prejsť po lávke vedľa mosta, nastúpiť do ďalšieho autobusu a pokračovať v jazde. Aktualizované cestovné poriadky prímestských liniek platné od pondelka 18. júla sú zverejnené na webovej stránke župy i dopravcu.