Ísť študovať externe je dobré rozhodnutie

Lepšie je začať neskoro ako nikdy. Zhodujú sa v tom aj externistky z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK).

Podarilo sa im skĺbiť prácu, rodinu i štúdium na univerzite do fungujúceho kolobehu. Aj keď začali chodiť na vysokú neskôr, o nič neprišli.

Na FMK študuje aj podnikateľka Eva, ktorá si vybrala odbor marketing. Po strednej škole na vysokú nešla ,tak štúdium dobieha teraz. „Hľadala som možnosti, ako vylepšiť moje podnikanie v oblasti nábytku. Preto som sa rozhodla študovať marketingovú komunikáciu,” objasňuje svoje rozhodnutie. Eva má tri deti, takže dôležité pre ňu bolo, aby jej rodina nebola ukrátená o spoločnosť mamy. Hodiny mávajú každú druhú sobotu. „Takisto máme možnosť výberu aspoň jednej skúšky z každého predmetu počas víkendu,” hovorí externistka.

Všeobecný prehľad aj nové vedomosti

Po 15 rokoch mimo školy sa rozhodla vrátiť do učební aj Mirka, ktorá je štvrtáčka na odbore masmediálna komunikácia.

O FMK UCM v Trnave sa dozvedela náhodou z televízie počas materskej dovolenky.„Začala som pátrať o možnostiach štúdia aj následného uplatnenia sa po jeho ukončení. Bolo rozhodnuté. Videla som sa na správnom mieste, že sem jednoducho patrím a je to práve to, čo celý život hľadám,” prezradila. Mirka je cieľavedomý typ a nevie sa učiť len preto, aby skúšku urobila. Aj pri malej dcére si však našla čas, aby sa dokázala na skúšky naučiť poriadne. „Ja som to jednoducho chcela vedieť. Informácie ma veľmi zaujímali a doplnila som si tak všeobecný prehľad,” vysvetľuje Mirka.

Nové známosti

Škola nie jelen o nadobúdaní vedomostí, ale aj o získavaní kontaktov a vytváraní priateľstiev. Spoločné soboty dávajú dokopy nové partie ľudí. „Mnohí spolužiaci sú odo mňa podstatne mladší, čo ale vôbec nie je problém. Práve naopak, mám pocit, že som o 10 rokov omladla. Plánujeme ísť aj na spoločnú chatu,” smeje sa študentka a podnikateľka v jednej osobe. Kamarátstvo zo školských lavíc prerástlo k niečomu osobnejšiemu aj v prípade Mirky. Spolužiaci si vzájomne pomáhajú aj v rámci súkromných projektov, a to podľa pracovných, tvorivých či osobných možností jednotlivcov. "Nesmierne im vďačím za pomoc,” usmieva sa budúca bakalárka.

Byť na sto percent dobrý rodič a tiež sa venovať z plných síl práci je náročné. Keď sa k tomu pridá ešte škola a učenie, ide do tuhého. Obidve študentky Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave v tom však majú jasno.„Je veľmi dôležité, aby vás bavilo štúdium a máte dobré plánovanie. Potom to zvládnete určite, treba len chcieť,” vysvetľuje Evka a jedným dychom ju dopĺňa aj Mirka: “Je to o premyslení, disciplíne, záujme a zámere štúdia. Každý by si mal stanoviť tú svoju cestu: ako a prečo,” uzatvára nádejná ašpirantka na titul bakalár.

