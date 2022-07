Spartak chce udržať v novej sezóne svoje pozície, ešte rieši posily

Erik Daniel do klubu nepríde.

TRNAVA. Spartak Trnava chce v novej sezóne zopakovať tretie miesto vo Fortuna lige, prípadne ho ešte vylepšiť. V slovenskom pohári by opäť rád dokráčal až do finále.

V klube si ale uvedomujú, že konkurencia v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži bude pravdepodobne ešte vyššia ako v predošlom roku. Odznelo to na stredajšej tlačovej besede Spartaka pred štartom nového ročníka súťaže.

Udržali kľúčových hráčov

Prezident Spartaka Peter Macho vyzdvihol, že klubu sa podarilo udržať hráčov ako sú Koštrna, Mikovič či Kamenár, ktorí predĺžili zmluvy. Ako ďalej uviedol, klub rokuje o nadviazaní spolupráce s Martinom Škrtelom, ktorý síce ukončil hráčsku kariéru, v Trnave by ho ale radi videli naďalej v pozícii funkcionára.

"Dostal ponuku na pozíciu športového riaditeľa klubu. Teraz je na dovolenke, keď sa vráti, sadneme si znova za rokovací stôl. Dôležité je, že Martin má záujem pracovať pre klub a Spartak má záujem o takú persónu, akou je Martin Škrtel," povedal Macho.

Červeno-čierni pri posilňovaní kádra stavili na slovenskú kartu. Prišli Samuel Štefánik (Nieciecza), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Jakub Paur (Žilina), Martin Vantruba (Dunajská Streda), jediným legionárom je len 19-ročný Azeez Oseni.

Okrem Škretela odišli traja hráči

Okrem Škrtela odišli z klubu traja hráči, ktorým sa skončili zmluvy - Jakub Grič (České Budějovice), Ján Vlasko (Skalica) a Ammar Ramadan (ukončené hosťovanie z Ferencvárosu).

"Klub ponúkol zmluvu Jakubovi Gričovi, dokonca viackrát. Myslím si, že veľmi špekuloval, až to prešpekuloval a dnes sme sa dozvedeli, že skončil v Českých Budějoviciach. To je škoda, pretože tu dve sezóny odohral v podstate plnú minutáž," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík na margo asi najciteľnejšieho odchodu z trnavského kádra.

Lukáš Jendrek bude obliekať dres Prešova. Samuel Benovič a Stanislav Olejník sú na hosťovaní v Myjave, Mário Mihál ide po anabáze v Senici tentoraz na výpožičku do Liptovského Mikuláša. Kariéra Petra Kolesára bude pokračovať v Trebišove, kam mieri na hosťovanie aj Kenneth Ikugar, ktorý ešte v Spartaku nehral.

"Keby ešte jeden - dvaja hráči prišli, určite by nám to pomohlo. Chceli by sme skvalitniť aj krídelné priestory, kde sme mali trochu problém. Klub na tom pracuje, prestupové obdobie je dlhé, osobne som však ako tréner s posilami spokojný. Dobre zapadli a budú aj kvalitatívnym prínosom," poznamenal Gašparík. Dodal, že klub mal záujem aj o návrat svojho odchovanca Mateja Oravca, ten však uprednostnil zotrvanie v Podbrezovej.

Erik Daniel nepríde

S Trnavou bol mediálne spájaný aj krídelník Slovana Bratislava Erik Daniel. "O hráča, ako je Erik Daniel, by sme určite mali záujem, ale v tejto chvíli určite do Trnavy nepríde," vyjadril sa Peter Macho. Spomínal sa tiež možný prestup brankára Dominika Takáča do zahraničia. Nateraz jeho transfer nie je témou dňa.

"Po dobrých výkonoch Dominika v minulej sezóne sa tu točili rôzni manažéri, ale konkrétna ponuka na klub neprišla," doplnil Macho.

Kapitánom tímu zostáva Martin Mikovič. Trnavský rodák vyzdvihol, že nové posily futbalovo aj mentálne zapadli do kolektívu. Verí, že Spartak v sezóne, na konci ktorej oslávi 100. výročie založenia klubu, dosiahne želané úspechy.

"Každý futbalista si musí dávať najvyššie ciele. Veľa závisí od toho, ako zachytíme úvod ligy. Hráme šesť z ôsmich zápasov doma. Ak zvládneme vstup do ligy víťazne, pomôže nám to určite aj psychicky a ľahšie by sa nám odštartovalo. Všetko, čo bude nad tretie miesto, bude výborná vizitka. V pohári to bude náročné, veľa mužstiev sa zlepšilo, bolo by ale pekné opäť zažiť eufóriu," poznamenal Mikovič.

Podobne to vidí aj tréner Gašparík: "Liga bude vyrovnanejšia, kvalitných tímov omnoho viac, o pohárové miestenky bude mať záujem viacero tímov. Ružomberok deklaruje, že sa pozerá ešte vyššie, Dunajská Streda sa určite vzchopí, Trenčín môže vyskočiť. Do ligy prišli kvalitní tréneri, je to výzva aj pre nás mladých trénerov. Verím, že ciele naplníme."

Spartak Trnava vstúpi do nového ligového ročníka v sobotu 16. júla, keď o 18.00 h privíta na Štadióne Antona Malatinského Zlaté Moravce. Klub predal na novú sezónu približne tisíc permanentiek, od stredy už sú v predaji lístky na ligový duel s ViOn-om.

Káder Spartaka Trnava:

Brankári: Ľuboš Kamenár, Dominik Takáč, Martin Vantruba, Dobrivoj Rusov

Obrancovia: Matej Čurma, Sebastian Kóša, Kristián Koštrna, Martin Mikovič, Lukáš Štetina, Gergely Tumma, Marek Ujlaky ml., Kazeem Bolaji, Michal Boledovič

Stredopoliari: Dyjan Azevedo, Martin Bukata, Alex Iván, Patrick Karhan, Milosz Kozak, Azeez Oseni, Jakub Paur, Roman Procházka, Kyriakos Savvidis, Samuel Štefánik

Útočníci: Kelvin Boateng, Milan Ristovski, Bamidele Yusuf

Prišli: Azeez Oseni (Nigéria), Samuel Štefánik (Termalica Nieczecza), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Jakub Paur (MŠK Žilina), Martin Vantruba (Slavia Praha)

Odišli: Martin Škrtel (ukončenie kariéry), Jakub Grič, Ján Vlasko (obaja ukončenie zmluvy), Samuel Benovič, Stanislav Olejník (obaja Myjava, hosť.), Mário Mihál (L. Mikuláš, hosť), Ammar Ramadan (Ferencváros, ukončenie hosťovania), Peter Kolesár (Trebišov), Lukáš Jendrek (Prešov)