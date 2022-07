Trávnik potrebuje aj tak pohnojiť. Majiteľka psa v parku vysmiala svedka

Upozornil ju na exkrement jej psa v parku, ona ho vysmiala a pokračovala ďalej. Čo treba robiť v takých prípadoch?

TRNAVA. Počet majiteľov psov v mestách z roka na rok stúpa, výnimkou nie sú ani Trnava či Piešťany. Nezodpovedných psíčkarov je stále veľa, medzi ich najčastejšie prehrešky patrí neupratanie exkrementov po svojom štvornohom miláčikovi.

Na redakčný mail nám prišiel podnet od Mariána z Piešťan. Popísal situáciu, ktorá sa odohrala v Mestskom parku, ktorý je okrem iného aj zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Pribudnú ďalšie mená? Trnava má zatiaľ päť kandidátov Čítajte

Dáma so psom

„Išiel som ráno cez park a oproti mne kráčala slečna, vyfešákovaná, zelené šaty ladili s lodičkami, na hlave mala štýlový klobúk. Na vôdzke mala pekného kríženca zlatého retrívera, ktorý priamo pred mojimi očami vykonal potrebu,“ popísal Marián.

Dotyčná počkala, kým všetko „vyloží“ a pokračovala ďalej bez mihnutia oka. „Na to som ju slušne upozornil, že jej psík práve vykonal potrebu, ako si isto musela v priamom prenose všimnúť. A že by k tomu mala pristúpiť zodpovednejšie. Bez rozpakov však dotyčná odpovedala, že to bolo iba trocha a tunajší trávnik potrebuje aj tak pohnojiť,“ dodal.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Niektorí po psoch neupracú, iní ich na to upozornia. V Trnave dochádza ku konfliktom Čítajte

Spokojne pokračovala ďalej, aj napriek tomu, že v tejto časti parku sa často hrajú deti.

„Na nič nereagovala a odišla. Dva dni na to som sa od známeho dozvedel, že istá pekná slečna s krížencom pravidelne chodí po parku a exkrementy neupratuje. A na upozornenie okoloidúcich reaguje skoro vždy rovnako. Ironicky,“ povedal s tým, že ide o tú istú osobu, pretože ju prezradilo tetovanie na nohe.

V článku sa ďalej dočítate... Ako treba postupvať, keď zbadáte nezodpovedného psíčkara?

Čo hrozí za neodstránenie exkrementov?

Čo robiť, ak majiteľ psa nereaguje na výzvy?

Môžete ho prenasledovať?

Ako sa dokazuje vina?

Ako mal Marián postupovať? Mal volať hliadku, prenasledovať slečnu so psom? Kedy ide už o obťažovanie? A čo potom, ako by to bolo s dokazovaním takéhoto skutku? S otázkami sme sa obrátili na mestskú políciu.