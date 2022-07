Prehnaná ochrana akéhokoľvek druhu časom poškodí rovnováhu, tvrdí šéf trnavských rybárov

Bobrie hrádze pri Trnave zastavili tok rieky. Rieka vyschla a uhynulo množstvo rýb.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ONfl-Hle1XY

TRNAVA. Dve rozsiahle bobrie hrádze od konca júna postupne znižovali hladinu Trnávky. Na prelome mesiacov bolo koryto vedúce cez Trnavu úplne vyschnuté. Išlo o asi 15-kilometrový úsek.

V nedeľu (3. júla) za účasti rybárov, ochranárov a správcu toku bobriu hrádzu narušili a postupne úplne zrušili. Nebolo vraj iného východiska.

Bobrie hrádze majú pozitívny charakter, a to najmä ako prirodzené vodozádržné opatrenie, no zároveň skrývajú aj obrovské riziká. Môžu byť nebezpečné počas záplav, kedy jej rozpad môže priniesť do najbližšieho okolia množstvo kmeňov, konárov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bobrov pri Trnave nepresťahujú, ochranári ich považujú za súčasť prostredia Čítajte

Môže dôjsť k poškodeniu majetku ľudí, prípadne môže upchať odtok vody pod mostami či inými prekrytiami vodného toku.

V článku sa ďalej dočítate Čo všetko zapríčinilo vyschnutie koryta Trnavky?

Prečo pristúpili k odstráneniu hrádze?

Ktoré živočíchy bobor ohrozil?

Čo s nimi teraz bude?

Čo si o tom myslia ochranári?

Môže odkloniť tok

„Taktiež môže bobria hrádza nekontrolovateľne odkloniť tok vody, čím opäť môže prísť k rozsiahlym škodám či dokonca k ohrozeniu obyvateľstva,“ povedal Tomáš Dobrovodský zo Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), miestnej organizácie (MO) v Trnave. Opačný problém nastáva počas sucha.