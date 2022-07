Trnavský jazzyk potrvá päť dní, vyvrcholením bude Tigran Hamasyan

Päť hudobných večerov na troch pódiách v Trnave ponúka nový ročník festivalu.

TRNAVA. Päť hudobných večerov na troch pódiách v Trnave ponúka nový ročník džezového festivalu Trnavský jazzyk. Začne sa v pondelok 11. júna a na pešej zóne, v kultúrnom centre Nádvorie a v mestskom amfiteátri ponúkne koncerty od klasického mainstreamu cez fusion, funk, soul, world music po súčasný džez. Jeho súčasťou sú aj divadelné predstavenia a hudobné workshopy. Ako informoval riaditeľ mestského kultúrneho centra Peter Cagala, vstup na podujatia je po vzore veľkých európskych miest zdarma.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Snažíme sa, aby džez nebol vnímaný ako menšinový žáner, ale aby ľudia v Trnave jednoducho stretli hudbu len tak na ulici, započúvali sa a nechali ju na seba pôsobiť," uviedol. Festival sa tak voľným vstupom podľa Cagalu stáva dostupnejším pre širšie obecenstvo. "A to aj vďaka partnerom mesta ako je Trnavský samosprávny kraj, podpore Fondu na podporu umenia, viacerých zahraničných zastupiteľstiev. Trnava sa tak propaguje aktívnym spôsobom, čoho dôkazom sú návštevníci z celého Slovenska," doplnil Cagala.

Písali sme

Písali sme Riaditeľ trnavskej nemocnice: Novú nemocnicu potrebujeme, niet iného východiska Čítajte

Pondelok na pešej zóne odštartuje Miloš Biháry a Django Gypsy jazz trio, na Nádvorí vystúpia Vlčie maky. V utorok (12.7.) sa predstaví Lenka Gálisová Quartet a po nej tandem S.P. Bartus & Brasil Jazz Unit s brazílsko-tanečnými rytmami. "Na Jazzyk prijal tento rok pozvanie aj izraelský skladateľ a multiinštrumentalista Adam Ben Ezra, ktorý predvedie v stredu (13. 7.) veľmi živé džezové variácie s kontrabasom. Pred ním ešte vystúpi Rytmika," uviedol Cagala. Vo štvrtok (14.7.) je na programe Mattia Muller a s projektom Fúzie vystúpi Zuzana Mikulcová. Do Trnavy prinesie dotyk pop-soulu a elektroniky.

"Vyvrcholením tohtoročného Jazzyka bude v piatok (15.7.) fenomenálny Tigran Hamasyan, ktorý do Trnavy príde so svojim najnovším projektom StandArt. Bude to posledný koncert v mestskom amfiteátri. Klavirista a skladateľ spája jazzovú improvizáciu s bohatou folklórnou hudbou jeho rodného Arménska. Ako jeden z najvýraznejších jazz-meets-rockklaviristov svojej generácie vie svojou interpretáciou uchvátiť v komornom divadle, aj na veľkých open-air festivaloch," informoval Cagala. Pred týmto koncertom bude patriť pódium sALTAR Quintet. Vystúpia s americkým spevákom JD Walterom, ktorý je pravidelným hosťom na newyorskej scéne a na prestížnych svetových festivaloch.