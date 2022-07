Bratislavčan na Porsche zrejme zisťoval, čo to dá. Dostal maximálnu pokutu

Policajti namerali vodiča na obchvate Galanty.

TRNAVA. Policajti namerali v nedeľu (3. júl) o pol ôsmej večer Bratislavčana na obchvate Galanty.

Na Porsche Cayenne išiel v smere od skladov DHL na neďalekú čerpaciu stanicu. Policajný radar ho nameral s rýchlosťou 171 kilometrov za hodinu, "maximálku" tak prekročil o 81 kilometrov za hodinu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Majiteľom auta je 48 ročný Bratislavčan, ktorému príde v najbližších dňoch o tomto výkone aj doklad. Za správny delikt mu hrozí maximálna pokuta 800 eur.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Riaditeľa krajskej polície v Trnave odvolali zo dňa na deň. Prezídium polície tvrdí, že po dohode Čítajte

"Prísnejšie sankcie čakajú vodičov pravdepodobne už v lete. Prekročenie rýchlosti, v obci o 50 a viac km/h, mimo obce o 60 a viac km/h sa zaradí medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky," informuje polícia na svojom Facebook-u.

Znamená to, že sa bude počítať medzi závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy vodič už musí absolvovať napríklad doškoľovací kurz v autoškole, nechať preskúšať svoju odbornú spôsobilosť či dať preskúmať svoju zdravotnú alebo psychickú spôsobilosť.

"Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti," doplnila polícia.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Obnova mosta v Hlohovci: Potvrdili termín dokončenia, chodci na most stále nemôžu Čítajte

Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 a viac km/h, mimo obce o 60 a viac km/h).

"Pre porovnanie, kým v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení," uzavrela polícia.