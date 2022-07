Na Boleráz čakajú v lige nové výzvy. Mužstvo hlási viaceré zaujímavé posily

Na lane majú aj prestupovú bombu.

BOLERÁZ. Boleráz má za sebou veľmi úspešnú sezónu aj napriek tomu, že boj o prvenstvo mu nevyšiel. Vo štvrtej lige obsadil druhú priečku, z ktorej strácal na lídra z Lehoty pod Vtáčnikom päť bodov. Z pohľadu úspechu ide o historicky najlepšiu sezónu klubu, ktorú si pochvaľujú hráči, funkcionári aj samotní fanúšikovia.

V článku sa dočítate: - Ako hodnotí predošlú sezónu tréner Lukáš Vido? - Čo sa podpísalo pod smolný zápas s Radimovom? - Aké výzvy na Boleráz čakajú v novej sezóne? - Bude Lukáš Vido pokračovať ako tréner aj v nasledujúcej sezóne? - Aké mená majú vyhliadnuté a kto káder posilní? - Aké má mužstvo ciele do novozloženej ligy?

„Posledný ročník môžem hodnotiť ako vydarený, päť kôl pred koncom súťaže sme boli na prvom mieste v tabuľke. V celom klube vládne veľká spokojnosť, takto úspešnú sezónu nikto nečakal a myslím si, že ani naši súperi nedúfali, že budeme v súťaži takto dominantní. Klub si urobil dobré meno, čo sa týka celého západného Slovenska, išiel do povedomia a všetci sa z toho tešíme,“ zhodnotil posledný súťažný ročník tréner Lukáš Vido. Boleráz navyše ťahal sériu 24 zápasov bez prehry, ktorú ukončilo stretnutie v Radimove.

„Do desiatej minúty sme mohli v Radimove vyhrávať 3:0, potom sme si neustrážili dve ich štandardky. Na tento zápas prišlo veľa ľudí, možno jedna z najväčších návštev sezóny, fanúšikovia ich hnali dopredu. Každý nás chcel poraziť a podarilo sa to práve Radimovu. Mali sme toto stretnutie zvládnuť, ale nestalo sa tak,“ pokračoval Vido. Boleráz prehral s Radimovom 3:0.

Podľa trénera sa im možno trochu vypomstilo šťastie, ktoré mali v predošlých zápasoch. „Napríklad vo Vrbovom chytil gólman Andrej Jedlička penaltu v záverečných minútach, z ktorej mohli domáci vyrovnať a Lehota pod Vtáčnikom by sa na nás bodovo dotiahla,“ pokračoval Vido.

Bojovali s úzkym kádrom

Trénera však zároveň mrzí malý krok, ktorý Bolerázu chýbal do prvenstva. „Každý chce byť úspešný, mali sme to viac-menej na dosah. Nepodarilo sa nám to, je to škoda, ale nič sa nedeje, nejdeme smútiť. Určite však treba pogratulovať Lehote pod Vtáčnikom, pretože vyhrala zaslúžene, má silný káder a kvalitné individuality,“ vyzdvihol súperove prednosti tréner.

Lukáš Vido už v zime avizoval, že do jarnej časti pôjde Boleráz s pomerne úzkym kádrom, čo vtipne podčiarkol vetou, že si možno bude musieť sám obuť kopačky. Jeho slová potvrdzujú aj zostavy, kde mali v niektorých zápasoch len zopár náhradníkov na lavičke, prípadne ich doplnili skúsenejší hráči z rezervného tímu, ako je Jozef Daniš.