Fakultná nemocnica sa nevzdáva snahy o výstavbu novej nemocnice

Snaha zo strany Fakultnej nemocnice (FN) Trnava postaviť novú nemocnicu v Trnave bude pokračovať.

TRNAVA. Snaha zo strany Fakultnej nemocnice (FN) Trnava postaviť novú nemocnicu v Trnave bude pokračovať. Uviedol to v piatok v reakcii na rozhodnutie vlády financovať z Plánu obnovy a odolnosti výstavbu nemocníc na bratislavských Rázsochách a v Martine riaditeľ FN Vladislav Šrojta. FN zostáva podľa jeho vyjadrenia v rokovaní s ministerstvom zdravotníctva a vládou. Témou rokovania sú pritom aj zdroje financovania výstavby FN.

FN v Trnave sa už dlhší čas pripravuje na očakávanú výstavbu novej nemocnice, ktorá by zastrešila všetky jej kliniky a oddelenia. Mala záujem čerpať na ňu prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, no podľa rozhodnutia vlády jej ich na to nepridelili.

"Vnímame celospoločenskú objednávku na výstavbu nových univerzitných nemocníc na Slovensku. Neznamená to, že fakultné nemocnice sú menej dôležité a preto snaha z našej strany postaviť novú nemocnicu v Trnave bude pokračovať," uviedol Šrojta pre TASR. Nová výstavba nemocnice v Trnave by riešila podľa jeho vyjadrenia všetky aktuálne problémy, ktoré v nemocnici sú, ako súčasný pavilónový systém, prevoz pacientov po exteriéri nemocnice, hotelové služby. "Išlo by o vyriešenie všetkých materiálovo-technických problémov, s ktorými sa dnes stretávame," konštatoval.

FN Trnava opakovane v uplynulom období navštívil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Pred rokom, v júli 2021 Šrojta informoval po vzájomných rozhovoroch, že "budúcnosť FN by mohla byť optimistická". V apríli tohto roku minister počas ďalšej návštevy uviedol, že verí tomu, že peniaze pôjdu aj na projekt novej nemocnice do Trnavy.

Monoblokové zdravotnícke zariadenie počíta s kapacitou okolo 600 lôžok pri nákladoch na realizáciu okolo 200 miliónov eur.