Konečne sa vracia rodinný festival Countryfest Bohunice

Čaká vás dobrá zábava a jedlo.

Po pandemickej pauze prichádza na scénu ďalší ročník obľúbeného festivalu Countryfest Bohunice. Keďže je to rodinný festival, na návštevníkov čaká zaujímavý hudobný program prepletený množstvom sprievodných podujatí pre deti i dospelých. Countryfest Bohunice sa uskutoční v letnom dátume 15. do 17.júla 2022 a headlinerom bude Tomáš Klus a jeho Cílová skupina. V sobotu je dokonca vstup zdarma do 15:00, potom už len na vstupenky.

Obrovským lákadlom sú okrem Tomáša Klusa a jeho Cílovej skupiny aj Bystrík banda, česká skupina Kamelot, Michal Tučný revival či Vojta Nedvěd s kapelou.

Bystrík Banda

Oficiálny štart programu je v piatok o 18:30 a jeho záver je naplánovaný na nedeľu ráno, o 6:00. Kompletný plán hudobných vystúpení aj s časmi nájdete na webe festivalu.

Vstupenky sú k dispozícii na obecnom úrade v Jaslovských Bohuniciach či v predpredaji do 30. júna TU za zvýhodnenú cenu 20 eur, od prvého júla bude táto cena vyššia. Zdravotne znevýhodnené osoby budú mať po preukázaní sa platným preukazom vstup zdarma. Taktiež deti do desať rokov majú vstup zdarma. Pýtali sme sa na podrobnosti organizátora festivalu Romana Áča na podrobnosti.

Odkedy funguje tento festival?

Tento festival organizujem pod záštitou obce Jaslovské Bohunice od roku 2016.

Mali ste dva roky pauzu pre pandémiu, ako ste to ako organizátor zvládli?

Ročník 2020 sme mali kompletne pripravený. Potom prišla pandémia, čakali sme mesiac-dva, napokon sme akciu zrušili až v máji. Ďalší rok sme vlastne ani nezačali pripravovať. Tomáša Klusa máme dohodnutého už od roku 2020. Stále sme to posúvali. Program, ktorý máme, je na 99 percent rovnaký ako ten z roku 2020.

Tomáš Klus

Ako sa vám organizoval festival po dvojročnej pauze?

Program nebol až taký problém. Kapely stále rady hrajú. Pri mnohých veciach je to však tak, ako keby sme začínali odznovu. Týka sa to napríklad partnerov a nejakých organizačných vecí. Celkovo to však nie je až také zlé. Koncerty už nie sú až také navštevované. Ľudia chodia radšej tam, kde je niečo zadarmo. Vidím, že sa tešia, ale uvidíme, ako to bude 15. júla.

Aký je váš festival a kde sa dá kúpiť vstupné?

Sme festival s dvadsiatimi kapelami, začíname v piatok a končíme v sobotu po polnoci. Predpredaj máme na webe, do 30.júna bola cena 20 eur, od prvého júla je cena 25 eur. Bohuničania však majú inú cenu, keďže to organizuje obec, sú zvýhodnení a môžu si vstupenky kúpiť na obecnom úrade. Náš festival je udalosť na úrovni. Máme uzavretý areál, kde sa dá stanovať, parkovisko a toalety na 100-percentnej úrovni.

Vojta Nedvěd

Aký je program festivalu?

Festival sa začína v piatok, otvorí ho česká skupina Mlékojedi, pokračovať bude skupina Neznámi, Bukasový masív, Kamelot a Michal Tučný revival sa postará o večernú hudobnú zábavu.

Sobota sa začne detským predstavením Maliny Jam. Celé rodiny sa môžu zapojiť do súťaží či tvorivých dielní. V krátkom vystúpení sa predstaví aj netradičná televízna celebrita, border kólia menom Orrin, ktorá si okrem hlavnej psej úlohy v seriály Bodka zahrala aj v ďalších seriáloch, filme, Tv reláciách a reklamách. Spolu so svojou trénerkou Adrianou Tomekovou a typicky energickým šarmom, predvedú psí tanec a niekoľko šikovných trikov. V rámci Countryfestu Bohunice bude opäť fungovať aj trh, kde budú k dispozícii handmade výrobky. V sobotu si budú môcť najmenší v rybníku vyskúšať rybolov na vlastnej koži. Večer zakončí dlho očakávaný Tomáš Klus.

Orrin

Aké občerstvenie bude k dispozícii?

Countryfest je v podstate spojený s food festivalom. Nie je tam len cigánska, ale aj top burgre zo Slovenska a rôzne moderné street foodové veci, belgické hranolky či wafle. Okrem bežného občerstvenia budú k dispozícii aj stánky s profesionálmi, ktorí budú robiť miešané drinky a kaviareň. Ľudia si už dnes potrpia aj na také veci. Výber bude naozaj široký. Občerstvenie bude v jednej zóne.

Spomenuli ste, že máte parkovisko a areál na stanovanie, ako je to teda s ubytovaním?

Pred areálom máme obrovské trávnaté parkovisko. Parkovanie vôbec nie je problém. Ubytovať sa dá aj mimo areálu v ubytovni alebo priamo v areáli. Stanovanie je zdarma. Je to storočný park plný stromov a v horúčavách sa tam dá dobre prežiť.

Budú nejaké sprievodné podujatia?

Máme asi 35 sprievodných podujatí. Budú aj detské súťaže s rôznymi stanoviskami. Budú aj súťaže pre dospelých v pití piva a mnohé iné. Všetky súťaže sú dosť dobre ocenené, napríklad 500- eurovým zájazdom či rôznymi inými cenami pre deti. Môžete si začlnkovať, zajazdiť si na koni, hasiči urobia funny penu. Sme rodinný festival, chodia sem celé partie a rodiny s deťmi. Máme k dispozícii aj tvorivé dielne. Za ideálneho stavu sme tam mávali aj 300 detí. V sobotu je festival do 15. hodiny zadarmo, potom zatvoríme a vstup bude povolený už iba so vstupenkou a začne sa hlavný program.

Akú ste mávali účasť pred pandémiou?

Pred pandémiou to bývalo od 2500 do 3000 ľudí. Uvidíme, ako to bude teraz.