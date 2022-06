Riaditeľ galérie v Trnave: Ľudia už našli cestu k nám, prichádzajú aj študenti

Riaditeľ Galérie Jána Koniarka Vladimír Beskid nám v rozhovore prezradil, čo chystajú počas leta, na aké výstavy sa môžu tešiť návštevníci galérie, či sa ľudia po uvoľnení vrátili.

TRNAVA. V Galérii Jána Koniarka otvorili novú expozíciu o jednom z najvýznamnejších Trnavčanov. Aj o tom, čo chystá galéria počas leta, sme sa porozprávali s jej riaditeľom Vladimírom Beskidom.

Obdobie covidu skončilo, v krátkosti, ako sa vám ho podarilo v galérii prežiť?

Zatvorenie galérie počas pandémie je proti zmyslu našej inštitúcie – prezentovať moderné a súčasné umenie verejnosti. Snažili sme sa predovšetkým realizovať revíziu zbierok, digitalizáciu umeleckých diel, revitalizovať knižnicu a podobne.

Prebehlo aj množstvo opráv a rekonštrukcií dvoch galerijných objektov – Koppelovej vily a Synagógy – Centra súčasného umenia. V neposlednom rade sme pripravovali a realizovali nové stále expozície – Koniarkova je jednou z nich.

Prišlo uvoľnenie, bolo to cítiť? Ľudia začali chodiť?

Krízové situácie majú vždy negatívny vplyv na návštevnosť pamäťových inštitúcií. Ľudia postupne nachádzajú cestu k nám, ale zďaleka to nedosahuje predpandemický stav. Potešiteľné je, že teraz v máji a júni už prichádzajú aj študenti základných a stredných škôl, tak to je sľubný vývoj.

S predchádzajúcim županom ste si nesedeli a príliš zasahoval do chodu galérie, čo si vyžiadalo aj váš odchod, teraz s Viskupičom je to lepšie? Máte teraz dostatok priestoru?

To je neporovnateľné. Bývalý predseda Mikuš bol arogantný, egocentrický aparátnik aj so svojou svorkou. So súčasným vedením máme korektné vzťahy.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Trnava chce na jarmoku iba remeslá, obchodníci sa cítia podvedení Čítajte

Nakoniec pri uplatňovaní koncepcie, ktorú som predložil na konkurze, sme opäť zriadili päťčlennú Galerijnú radu GJK, kde sú dvaja zástupcovia TTSK, a postupne vraciame aj stále expozície – po Portrétnej galérii a Obraze Trnavy v 20. storočí je práve Koniarkova expozícia kľúčová.

„Chcem postaviť galériu znova na nohy, vrátiť ju na mapu Slovenska,“ ste povedali pred tromi rokmi, krátko po tom, čo ste sa vrátili späť. Ako sa vám to darí?

Už v roku 2020 bola Galéria Jána Koniarka v Trnave ministerstvom školstva v rámci akreditácie a registra umeleckej činnosti CREUČ znovu zaradená medzi renomované inštitúcie (aj dve jej periodické podujatia: Trienále plagátu Trnava a obnovená akcia Skúter).

Ide aj o rad reinštalácií našich výstav v partnerských galériách (PGU Žilina, MVL Košice, Danubiana Bratislava, Schemnitz galéria Banská Štiavnica a pod.). Medzi nimi sme obnovili aj medzinárodnú spoluprácu a prezentáciu v zahraničí, napr. výstava City mejkap 2019 (Klatovy, Trutnov), projekt Hybrid-in 2021-22 (Ostrava, Wroclaw, Trnava) či výstava (T)Rust Landscape vo viedenskom Strabag Kulturfóre a podiel na otvorení Slovenského inštitútu v Jeruzaleme na jar tohto roka atď.

Pred otvorením Koniarkovej expozície sme s galerijným tímom v rokoch 2020-21 pripravili Koniarkovo výstavné „turné“ po Slovensku a predstavili jeho tvorbu z našich zbierok v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede, v Múzeu V. Löfflera v Košiciach a v Oravskej galérii v Donom Kubíne. To sú základné ukazovatele posunu galérie v súčasnosti.

Čo pripravujete najbližšie?

Momentálne ešte do 24. júla prebieha medzinárodná akcia mladého umenia Skúter V za účasti rakúskych, českých a slovenských umelcov a umelkýň, potom v septembri pripravujeme v Synagóge dvojicu umelcov Stano Masár – Szilárd Czéke (ten reprezentoval Maďarsko aj na benátskom bienále) a v novembri naša silná celosvetová akcia – Trienále plagátu Trnava 2022 bude otvorená symbolicky 22. 11. 2022.

Koniarek v Trnave, v čom je táto výstava výnimočná?

Ide o nový pohľad nielen na jeho tvorbu, ale na vývoj slovenského sochárstva dodnes. Preto aj názov „Ján Koniarek a figurálne tendencie“, kde okrem majstra predstavujeme 15 autorov a autoriek. Jednak ich inovatívne sochárske prístupy a materiály (napríklad J. Bartusz, E. Masarovičová, M. Kvetan, J. Zelinka), ale aj priame interpretácie Koniarkovho diela (V. Rónaiová, V. Gažovič, S. Masár).

Nakoniec ide aj o generačný dialóg dvoch trnavských sochárov „Od Koniarka po Trubača“ – teda od klasika až po najmladšieho predstaviteľa súčasnej trnavskej scény Miroslava Trubača.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Nové triedy na Bottovej majú problém, žiakov museli presťahovať Čítajte

Až na dve výnimky sú všetky prezentované diela zo zbierok našej galérie a tri z nich uvidí verejnosť vôbec po prvýkrát (Memorandový reliéf, Ranený a Pribina). Prvýkrát uplatňujeme aj dotykovú obrazovku s množstvom ďalších informácií pre návštevníkov.

Koľko diel tam bude vystavených?

Ide o vyše 40 diel prevažne Koniarkovej komornej tvorby a 17 diel pozvaných umelcov a umelkýň.

Čo bolo na vytvorení tejto expozície najnáročnejšie?

Na začiatku hlavne ujasnenie si novej koncepcie expozície, zhodnotenie zbierkového fondu a na konci priestorové úpravy, veľkoplošné tlače a elektronické reprodukcie diel vo vysokom rozlíšení na dotykovej obrazovke.

V čom je Koniarek originálny?

Tým, že absolvoval mnohé európske školy a pôsobiská (Rím, Budapešť, Mníchov, Belehrad), priniesol istú európsku kultúru – osobitne porodinovskú modeláciu v komorných sochách; je zakladateľom slovenského moderného sochárstva a vytvoril dôležité dielo aj na poli monumentálneho sochárstva, jeho „písanie dejín pomocou sôch“.

V Trnave sú mimoriadne významné najmä Pomník padlým v 1. svetovej vojne a Bernolákov pomník v promenáde.

Možno označiť Koniareka za jedného z top umelcov z Trnavy všetkých čias? Koho by ste zaradili do prvej trojky?

Ján Koniarek je určite zaraditeľný medzi to najlepšie, čo kultúrne prostredie Trnavy dalo nielen Slovensku, ale aj svetu. Majster mal aj silné obdobie v predvojnovom Srbsku.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Mali zvodidlá vydržať náraz? Nemožné, tvrdí správca trnavského obchvatu Čítajte

Ešte v roku 2012 sa nám podarilo vydať spoločnú slovensko-srbskú známku Jána Koniarka s reprodukciou hlavy Jána Krstiteľa zo zbierok našej galérie.

Medzi najlepších umelcov 20. storočia popri Koniarkovi zaraďujem aj Mikuláša Schneidera-Trnavského a v rámci Trnavského kraja aj piešťanských rodákov, konceptualistu Júliusa Kollera a abstraktného maliara Alojza Klimu, ale i početné realizácie architekta Emila Belluša, od Kolonádneho mosta v Piešťanoch až po ikonický vodojem v Trnave.

Ide leto a prázdniny, čo pripravujete počas nich?