Získali deväť titulov majstra Slovenska

Judo Clubu AŠK Slávia Trnava celkovo vybojovalo dvadsaťjeden cenných kovov.

TRNAVA. Počas apríla a mája sa uskutočnili boje o titul majstra Slovenska 2022 vo vekových kategóriách juniorov, dorastencov, mladších a starších žiakov a žiačok.

Juniorské majstrovstvá Slovenska 2022 sa uskutočnili v Galante, dorastenecké súboje prebehli na tatami v Martine a naši žiaci cestovali bojovať o cenné kovy do Svitu. Na všetkých troch podujatiach o majstrovské tituly súťažilo viac ako 500 pretekárov.

Džudisti z Judo Clubu AŠK Slávia Trnava si vybojovali pod vedením Ivany Komlóšiovej, Ivana Hrnčiara a Jozefa Svátka celkovo dvadsaťjeden cenných kovov, z toho až deväť titulov majstra Slovenska 2022.

Naši pretekári sa môžu popýšiť aj troma titulmi vicemajstra Slovenska a deviatimi bronzovými medailami. Mladší a starší žiaci sa po výborných zápasoch umiestnili na úspešnom druhom mieste spomedzi 41 prihlásených klubov v hodnotení družstiev z celého Slovenska.

Majstri Slovenska v džude 2022

Titul majsterky Slovenska 2022 si obhájila v starších žiačkach Vivien Vadovičová do 44 kg. Svojím nasadením a bojovnosťou rozšírila zbierku majstrovských titulov pre Judo Club AŠK Slávia Trnava aj Ema Scheffel v kategórii +63 kg, ktorá si tiež vybojovala titul majsterky Slovenska. V starších žiakoch získali majstrovský titul Andrej Dekan do 46 kg a Alexander Horváth do 34 kg.

V mladších žiačkach vystúpila na najvyššiu priečku Nina Marečková do 52 kg. V dorasteneckej kategórii si odniesli majstrovské tituly Roman Dekan do 60 kg, Juraj Odkladal do 66 kg a Oliver Scheffel do 81 kg. V junioroch si vybojoval titul Timur Hrnčiar do 55 kg.

Vicemajstri Slovenska 2022

Titul vicemajstra Slovenska si vybojoval v starších žiakoch Matej Rajnic do 38 kg. V junioroch získal striebornú medailu Martin Bartošek do 81 kg, žiak Strednej športovej školy J. Herdu v Trnave. Treťou vicemajsterkou Slovenska sa stala Martina Drdáková v dorasteneckej kategórii do 63 kg.

Bronzoví medailisti

V mladších žiakoch sa umiestnili na bronzových priečkach Michal Rajnic a Šimon Hanzlíček, obaja do 30 kg, a Matúš Chrvala do 38 kg. Pre všetkých troch pretekárov bol štart na majstrovstvách Slovenska premiérou. V starších žiakoch a žiačkach získali bronz Jakub Rožnay, Jozef Svátek ml. v + 73 kg a Teresa Matejková do 40 kg.

V dorasteneckej kategórii zabojovali opäť žiaci zo Strednej športovej školy J. Herdu v Trnave, a to Radovan Horváth do 55 kg a Samuel Brisuda do 60 kg. Po svojich výkonoch si odnášali bronzový kov. Oliver Scheffel si už ako dorastenec vyskúšal juniorskú kategóriu, a tak si porovnal sily so staršími a skúsenejšími pretekármi. Po svojich bojoch získal bronzovú medailu, a tým si obhájil pozíciu z minulého roka.

Spokojní tréneri

Trénerka Komlóšiová sa na záver vyjadrila pozitívne: „Všetci tréneri vyslovujeme spokojnosť s výkonmi našich pretekárov. Máme radosť zo všetkých titulov majstra Slovenska 2022 a tiež si vážime každú vybojovanú medailu. Naša cieľavedomosť a tvrdá práca priniesla úspech nielen samotným pretekárom, ale aj celému Judo Clubu AŠK Slávia Trnava. Teraz sa naši pretekári zamerajú na páskovanie na vyššie technické stupne – kyu. Cez leto nás čaká náročná príprava na ďalšiu sezónu.