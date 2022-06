Vážny úraz hlavy aj odreniny. Jedna vypuklina na ceste spôsobila dve nehody cyklistov

Polícia cez víkend evidovala dve nehody na cykloceste.

PIEŠŤANY. Polícia eviduje dve dopravné nehody cyklistov, ktoré sa stali počas víkendu. K obom došlo na cykloceste v úseku z Piešťan do Hornej Stredy.

K prvej nehode došlo v sobotu (25. júna) v doobedných hodinách. 67-ročný cyklista si nevšimol vypuklinu v strede cesty, kolesom na ňu nabehol a nešťastne spadol. S vážnym úrazom hlavy ho prevážali záchranári do piešťanskej nemocnice.

V nedeľu (26. júna) polícia dokumentovala na tom istom mieste ďalšiu nehodu. 41-ročný cyklista chcel predísť v smere jazdy 53-ročnú cyklistku.

"Prešiel do stredu cyklotrasy, kde už nestihol zareagovať na nerovnosť, stratil stabilitu a dostal sa do kolíznej situácie s predchádzanou cyklistkou. So svojim bicyklom dopadol na staršiu ženu. Tá si pri páde na zem zranila zápästie. Podľa predbežnej správy z nemocnice utrpela žena ľahké zranenie. Muž bol s drobným oderkami jednorazovo ošetrený. Obaja cyklisti mali dychové skúšky na alkohol negatívne," popísala nehodu trnavská krajská polícia.

Obe dopravné nehody sú naďalej v štádiu policajného objasňovania.