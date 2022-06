Famózny tím Kondela spravil reparát, Budmerice ovládla bez inkasovaného gólu

Liga zamestnancov pokračovala ôsmym turnajom.

BUDMERICE. „Chalani, je zle, toto asi nedáme,“ aj tieto slová povedal ráno pred turnajom Peter Pňáček, kapitán mužstva Kondela, keď zočil konkurenciu, ktorá sa rozkopávala na futbalovom ihrisku v Budmericiach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tím z Nižnej meral vyše 260-kilometrovú cestu ku Trnave, aby spravil reparát za nevydarené finále v Závažnej Porube.

A hoci tím z Oravy ráno neskrýval obavy, na druhýkrát to vyšlo. Vo veľkom štýle, veď Kondeláci zaparkovali pred svoju bránu azda najkvalitnejší nábytok, ktorý majú v ponuke a v poradí ôsmym turnajom Ligy zamestnancov, ktoré organizujú regionálne noviny MY, prešli bez jediného inkasovaného gólu.

Mores rozhodol zo štandardky

Tím Kondela narazil v boji o prvenstvo na Technov z Rumanovej. Druhé menované mužstvo malo v úvodných minútach viac z hry, vytvorilo si šance a nastrelilo aj žrď Kulošťákovej svätyne. Kondeláci naopak vyrážali zo zabezpečenej obrany do brejkov.

V taktickej bitke sa hralo o každý centimeter, hráči sa do ničoho nepúšťali a pribúdali aj tvrdšie súboje. Päť minút pred koncom sa do šance dostali Kondeláci a po faule brankára a žltej karte mali početnú výhodu, navyše kopali sľubnú štandardku.

Loptu si postavil Marián Mores, obstrelil múr a tím Kondela viedokl 1:0. Technov z Rumanovej vrhol všetky sily do útoku a postupne mal viacero tutoviek, no medzi žrďami doslova čaroval famózny Marek Kulošťák. Keď nepriestrelný gólman vychytal aj nemožné a mužstvo z Oravy využilo brejk do otvorenej obrany, o víťazovi bolo rozhodnuté. Na konečných 2:0 stanovil druhým gólom v zápase Marián Mores.

Tím Kondela si tak napravil chuť a postúpil do finálového turnaja, v ktorom sa okrem iného bude bojovať aj o zájazd na jednu z TOP európskych líg.

Do brány sa „zaparkoval“ Kulošťák

Chalani by vám mali kúpiť aspoň fľašu, povedali sme hneď po finále hrdinovi v bráne víťazného celku. „Veru. Domov to máme tri hodinky. Síce sme na troch autách, ale určite sa niekde zastavíme,“ usmial sa Marek Kulošťák.

Hrdina celého turnaja potvrdil, že po skúsenostiach z Liptova sa s kolegami z práce a na ihrisku so spoluhráčmi dohodli, že základom úspechu je pozorná obrana. „Snažili sme sa viac brániť, nie ísť do plných ako pred týždňom. A, taktika slávila úspech. Dali sme gól, druhý sme pridali do otvorenej obrany. Sme radi, že to vyšlo, veď dlho sme zvažovali, či ísť alebo nie. Veľmi nás štvalo prehraté finále,“ doplnil najlepší brankár turnaja.

Na otázku, či do brány zaparkovali nábytok z portfólia firmy, odpovedal so smiechom: „Veru, máme také väčšie sedačky či skrine. Ale, ja som tiež veľký, tak som sa tam zaparkoval ja.“

(zdroj: Martin Kandera)

Technov: Ešte sme nepovedali posledné slovo

S druhou priečkou sa museli uspokojiť hráči z firmy Technov Rumanová. „Chalani z Kondely vedeli, do čoho idú. Zápas zvládli takticky, keď to doslova zabetónovali. Viete, na malom ihrisku, keď sa hrá 5 + 1 a súper hrá naozaj poctivú defenzívu, veľmi ťažko sa dáva gól. Ale, nič sa nedá robiť, gratulujem chalanom z Nižnej,“ povedal krátko po finále Filip Varga.

Doplnil však, že ako tím nepovedali na turnajoch regionálnych novín MY posledné slovo. „Zvážime, či budeme štartovať na ďalšom turnaji v Nových Zámkoch a zabojujeme ešte o finálový turnaj. Ak aj nie, do budúcna s nami treba počítať. Turnaje, ktoré organizujete, majú vysokú úroveň, po športovej i organizačnej stránke, takže radi prídeme zas a zas.“

O zisku bronzu rozhodli v penaltách

Z tretieho miesta sa tešili hráči P.A.MAMUT. Tí v dráme rozhodli o zisku bronzu až v penaltách, rozhodujúci pokutový kop premenil Gaťko.

Martin Humenský potvrdil, že tretie miesto je malou náplasťou za prehru v semifinále. A čo chýbalo tímu P.A.MAMUT, aby sa predralo až do finále?

„Ťažko povedať. Bol to silne obsadený turnaj, vyhrať mohol každý. Súperi boli jednoducho lepší. Ale, ja by som chcel vyzdvihnúť našu partiu za výborné výkony. Tretie miesto je úspechom, o rok skúsime zamieriť vyššie.“

Liga zamestnancov s ďalším úspešným turnajom (zdroj: Martin Kandera)

O rok chcú ísť vyššie

V poradí ôsmeho turnaja Ligy zamestnancov sa zúčastnilo spolu osem mužstiev. Technov, IAC Group Lozorno, Transfer International Staff, P.A. Mamut, Kon-truss, Lear Corporation, AAA Auto a Kondela.

Organizátori a rozhodcovia, ktorí putujú s turnajom po celom Slovensku, sa zhodli, že šlo azda o doteraz najsilnejší turnaj. Výkonmi tak nesklamali ani celky, ktoré sa tentoraz neprebojovali do ďalších bojov.

AAA Auto, ktoré v tomto roku oslávilo svoje 30. výročie, plánuje na turnaj zavítať aj o rok. „Určite. Podujatie bolo po organizačnej stránke veľmi dobre pripravené. Všetko, čo sme potrebovali, sme mali k dispozícii,“ povedala Kristína Dršková.

Doplnila, že hoci im tento turnaj nevyšiel podľa predstáv, v ďalších ročníkoch chcú zaútočiť postupne na vyššie a vyššie priečky.

Smelé ambície do budúcna má LEAR, potvrdil to Rudolf Klenkovič. „Tento rok tomu chýbalo viac tréningov. Pred turnajom sme sa chceli zohrať, dvakrát sa stretnúť na tréningu, no nepodarilo sa nám to. Presne to nám aj chýbalo, veď na ihrisku sme sa videli prvýkrát. Nevedeli sme, kto je ako

rýchly, kto ako vie prihrať, jednoducho chýbala nám herná prax. To do budúceho ročníka určite zmeníme.“

Pochvalu, tak trošku podpichovačne, adresoval Danovi Ševčíkovi „Za kvalitný výkon. Super spracoval loptu, urobil otočku a kvalitne vystrelil na bránu. Síce na tú mimo ihriska, ale aj to sa počíta,“ dodal s úsmevom.

(zdroj: Martin Kandera)

Bufet? Jednotka s hviezdičkou

Liga zamestnancov nie je len o súbojoch na ihrisku. Prihlásené firmy utužujú na trávniku kolektív –a nielen tam.

Nové priateľstvá nadviazali účastníci turnaja aj pri pivku, káve či kofole v bufete. Ten v Budmericiach si zaslúži jednotku s hviezdičkou. Chutný guláš, ryby či cigánska potešili chuťové poháriky a rozvoniavali po celom areáli.

Atmosféra podujatia dotvárali muži za mikrofónom, kde sa vystriedali obchodný riaditeľ regionálnych novín MY Štefan Korman a šéf športových redaktorov Martin Kilian ml..

Priatelia, fanúšikovia futbalovú zvlášť, vidíme sa na ďalšom turnaji.

Výsledky

Skupina A

KON-Truss – Kondela 0:3, Zboja, Ujmiak, Žuffa. IAC Group – AAA Auto 3:1, Toth 2, Dordevski – Vojta. Kondela – AAA Auto 5:0, Zboja 3, Repka, Mores. KON-Truss – IAC Group 0:1, Matejov. IAC Group – Kondela 0:3, Zboja, Mores, Kozáčik. AAA Auto - KON-Truss 0:7, Hovorka 3, Karika 2, Hlatký, Bokora.

Skupina B

LEAR – P.A.MAMUT 2:3, Kirinovič, Pavlovič – Kocian 2, Kucharský. Technov – Transfer I.S. 7:0, Moravčík 2, Sudovský 2, Krivošík, Hofman, Behúl. P.A.MAMUT - Transfer I.S. 4:2, Banda, Mikula, Gaťko, Kocian – Slovák, Horák. LEAR – Technov 0:4, Sudovský, Kopásek, Hofman, Kollár. Technov – P.A.MAMUT 1:1, Moravčík – Mikula. Transfer I.S. – LEAR 2:2, Vasiľ, Horák – Marič 2.

Semifinále

Kondela – P.A.MAMUT 2:0, Repka, Kozáčik. IAC Group – Technov 1:5, Zuzkovič – Sudovský 2, Behúl, Bábik, Hofman.

O 3. miesto

P.A.MAMUT – IAC Group 3:3, na pokutové kopy 4:3, Banda, Mikula, Kucharský – Srpoň, Matejov, Zuzkovič, rozhodujúci pokutový kop zaznamenal Gaťko.

Finále

Kondela – Technov 2:0, Mores 2.

Individuálne ocenenia

Najlepší strelci: Zboja (Kondela) a Sudovský (Technov) – obaja strelili po päť gólov, najlepší brankár: Marek Kulošťák (Kondela).

Zostava víťazného celku: Marek Kulošťák – Tomáš Ujmiak, Adam Kozáčik, Peter Pňáček, Martin Bednár, Július Žuffa, Lukáš Zboja, Marián Mores, Lukáš Repka, Ľubomír Pikna.