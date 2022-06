Obnova Hajdóczyho mešká, komplikácie sú s podložím

Prvý úsek Hajdóczyho ulice mal byť hotový ešte koncom apríla.

TRNAVA. Radnica informuje o aktuálnej situácii na Hajdóczyho ulici. Práce na obnove meškajú, spôsobili ich nepredvídateľné komplikácie. Pôvodne mala byť prvá etapa hotová už koncom apríla, termín však presunuli.

"Dôvodom predĺženia prác bola nestabilita podložia, ktoré sa ukázalo byť značne podmáčané spodnými vodami. To si vyžiadalo väčšie úpravy a náročnejšie spevňovanie podložia pod komunikáciami," píše sa na webstránke mesta.

Samsopráva zároveň zverejnila aj harmonogram prác. Prvá etapa, úsek od univerzity po Legionársku ulicu, by mala byť hotová do konca júna.

Do polovice októbra

Druhá etapa, rekonštrukcia úseku od križovatky s Legionárskou po križovatku s Cukrovou a Pažitnou, sa začne 1. septembra a dokončená by mala byť do 15. októbra.

Tretia etapa prestavby, úsek od križovatky s Cukrovou a Pažitnou po križovatku so Slnečnou, sa uskutoční hneď po dokončení prvej etapy, 1. júla. "Práce by mali byť ukončené 15. augusta. To za predpokladu, že nedôjde k prestojom pri realizácii rozvodov a prípojok pitnej vody a plynu zo strany spoločností TAVOS a SPP," uviedla samospráva.

Štvrtá etapa, úsek od križovatky so Slnečnou po križovatku s Maximiliána Hella + 50 metrov za ňou, sa bude rekonštruovať už od 28. júna do 31. augusta.

"Prijatý harmonogram dáva predpoklad, že koncom októbra budú ukončené práce na celej ulici. Samozrejme, ak nenastanú podobné problémy ako pri prvej etape," uviedla radnica.

Obnova ulice sa rozbehla ešte začiatkom marca, podľa zmluvy mala trvať 26 týždňov, teda do polovice augusta.

Vysúťažili za menej

Vo verejnom obstarávaní sa podarilo znížiť pôvodnú odhadovanú sumu diela o takmer 20 percent na približne 1,3 milióna eur. Táto suma sa však pre práce navyše bude zvyšovať. O koľko, zatiaľ nevedia.

Na ulici pribudne cyklotrasa. Všetky chodníky opravia, dostanú nový dláždený povrch, priechody pre chodcov budú osvetlené a pred hlavným vstupom do AŠK Slávia budú vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Ďalšie miesta plánujú vytvoriť aj od hlavného vstupu do športového areálu až po koniec opravovaného úseku.

Vymenia pouličné osvetlenie. Jestvujúce nahradia LED svietidlami, pribudnú aj sadové úpravy.

„Nové stromy budú dodané v špeciálnych prekorenených bunkách, ktoré zabezpečia, aby korene drevín nezasahovali do inžinierskych sietí. Vďaka rekonštrukcii sa toto miesto zmení na nepoznanie a funkčne i vizuálne sa pozdvihne o niekoľko úrovní vyššie,“ informuje mesto na svojej webovej stránke.

Po obnove sa zmení organizácia dopravy. Úsek bude jednosmerný od vstupu do areálu Slávie po križovatku s Cukrovou a Pažitnou. Ďalej bude pokračovať obojsmerná premávka, rovnako ako aj na úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až po vstup do areálu.