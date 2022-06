Majcichov sa stal majstrom šiestej ligy. Posledný týždeň v najvyššej súťaži mal dramatický priebeh

Zostupy zo súťaže závisia od naplnenia 5. ligy Západ.

TRNAVA. Oblastné súťaže majú za sebou svoje finále. V tej najvyššej, šiestej lige, bol boj o víťaza dramatický až do posledného kola.

Prinášame vám: - podobný prehľad posledného týždňa v najvyššej oblastnej súťaži - ako padli góly v poslednom kole - ktoré mužstvá sú v možnom ohrození zostupu - fotky zo zápasov

Zdramatizovali si ho sami Majcichovčania, ktorí mohli svoju úlohu majstra ligy potvrdiť už v stredajšej dohrávke práve s druhým Červeníkom, ktorý na nich strácal štyri body. Na radosť a bezproblémové posledné kolo stačila Majcichovu v Červeníku remíza a zisk bodu, z poslednej akcie v záverečnej minúte však za stavu 2:2 inkasovali gól a prehrali. Štvorbodový náskok sa stiahol len na jeden bod a rozhodnúť sa tak malo v poslednom kole, v ktorom Červeník vycestoval do Bieleho Kostola, Majcichov doma privítal Drahovce.

Momentka zo zápasu Majcichov - Červeník

Po zápase dvoch rivalov z čela tabuľky nechýbali veľké emócie. Dráma nastala, keď z poslednej akcie v nadstavenom čase Červeník až na trikrát dostával loptu do súperovej brány. Na päťke hlavičkoval Nemček do žrde, následne vystrelil do brvna a loptu dostal do siete až na tretí pokus Kopún. Červeník sa v objatí s pokrikmi radoval, Majcichovčania sa rozčuľovali, a to nielen na strane hráčov, ale aj medzi fanúšikmi. Tých sa na stredajšej dohrávke zišlo 350.

Veľké emócie

Ich hnev prirodzene patril rozhodcovi, ktorý podľa hostí neodpískal pred rozhodujúcou situáciou ruku, domáci to zas videli inak.