Výletné vlaky odvezú turistov na miesta spojené s Máriou Teréziou

TRNAVA. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj pripravila na dva prázdninové mesiace jazdy výletnými vlakmi, ktoré budú počas sobôt jazdiť z Bratislavy do Holíča a z Nového Mesta nad Váhom do Galanty. Tohtoročnou témou výletných vlakov bude rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia. Sezónu odštartuje v sobotu 2. júla špeciálnou prvou jazdou vlak do Holíča, ktorý bude ťahať parný rušeň Mazutka, v ďalších týždňoch už pôjdu motorové vlaky. Organizácia o tom informovala v tlačovej správe.

O priblíženie čias Márie Terézie sa postarajú herci trnavského Divadla Jána Palárika. Cestujúci sa stanú už počas jazdy vlaku súčasťou divadelného predstavenia. „Priamo pred ich očami sa vynoria postavy z histórie a budú sa správať, akoby sa všetci spoločne nachádzali v osemnástom storočí a vlak ich viezol územím Uhorského kráľovstva, kedy sa na tejto trase bežne pohybovala najslávnejšia uhorská panovníčka so svojím manželom. Okrem zaujímavých informácií si tak návštevníci odnesú aj nevšedný zážitok,“ povedala riaditeľka Divadla Jána Palárika Zuzana Hekel.

V Holíči mali panovníčka Mária Terézia a jej manžel František Štefan Lotrinský svoje letné sídlo, ktoré spolu so svojimi deťmi a kráľovským dvorom navštevovali pomerne často. Cestujúci z výletného vlaku môžu navštíviť Holíčsky zámok a ďalšie miesta, ktoré dýchajú históriou. V Galante sa účastníci zasa dozvedia o spojeniach tohto niekdajšieho panstva Esterházyovcov s rakúsko-uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou. Navštívia tu napríklad Neogotický kaštieľ, Renesančný kaštieľ aj Vlastivedné múzeum.