Mexická vlna v hľadisku, víťazná ulička pre Červeník, rozlúčka v kabíne aj kapitán v obleku. Aké bolo pohárové finále?

Prinášame vám postrehy, rozhovory a rozsiahlu fotogalériu.

TRNAVA. Pohárové finále prinieslo vrchol sezóny. Po dvoch rokoch, kedy úradovala pandémia, sa oblastný futbal opäť dočkal sviatku na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Práve štadión, kde hráva Spartak, sa stal pre hráčov a mužstvá lákadlom pohárovej súťaže Bestrent Cup.

V tomto ročníku si miestenku vo finále vybojovali Horné Orešany a Červeník, ktorý do zápasu išiel v úlohe favorita. Napokon ju aj potvrdil. Horné Orešany v prvom polčase vybuchli. V 23. minúte zápasu svietilo na tabuli 0:3. To už gólman Pekarovič kopol do konštrukcie brány a smutne zvesil hlavu.

Kým hlásateľ pre mužstvá vyhlásil prestávku, usporiadateľ sa snažil vysvetliť fanúšikom, že v sektore, v ktorom sedia, nemajú čo robiť. Nepomohol si.

V článku sa dočítate: - Čo sa dialo v kabíne Červeníka pred zápasom? - Čo dojalo trénera Petra Vargu vo finále? - Aké boli pocity Michala Babica a Mateja Kubatku po zápase? - Kto končí na trénerskej lavičke? - Kapitán Miroslav Drozda si na zápas odbehol zo svadby? Z čoho mal obavy pri návrate k svadobčanom? - Ako vnímal finále tréner Horných Orešian Róbert Gonos? - Bol rozhodca Rudolf Šarvaic spokojný so svojim výkonom?

Na finálový zápas si našlo cestu sedemsto divákov, oba kluby pre fanúšikov urobili autobusový výjazd. V diváckom hľadisku však bolo vidieť aj iných ľudí, či už trénerov, hráčov, alebo funkcionárov pôsobiacich v oblastnom futbale. Sedenie pre fanúšikov bolo vyhradené na spodnej časti východnej tribúny, počas celého zápasu sem však svietilo slnko, a tak sa mnohí z nich rozpŕchli do časti, kde bol tieň.

Ofenzívny futbal a poctivá defenzíva

Červeník bol od úvodných minút nebezpečný. O prvé dva góly sa postaral Michal Babic a bolo vidieť, že svoju chvíľu si na trnavskom štadióne naplno užíva.