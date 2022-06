Červeník sa stal víťazom Bestrent Cupu. S Hornými Orešanmi si poradil už v prvom polčase

Zápas sledovalo na Štadióne Antona Malatinského v Trnave sedemsto divákov.

TRNAVA. Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave sa v sobotu (12. júna) odohral finálový duel pohára medzi Hornými Orešanmi a Červeníkom. V hľadisku si zápas pozrelo 700 divákov.

Horné Orešany - Červeník 0:5 (0:5)

Taktovku od úvodných minút držali Červeničania. Horné Orešany mali v prvom polčase problém s pohybom a rýchlosťou súpera a smerom dopredu sa nevedeli presadiť, čo napokon súper potrestal až piatimi zásahmi.

Už v 5. minúte zápasu vysunul Róbert Ješko Gábriša, ktorý poslal prihrávku na Babica do päťky, no jeho tutovku vychytal Pekarovič. Následne odrazenú loptu poslal do šestnástky na hlavu Babica Maroš Ješko a skóre zápasu sa otváralo - 0:1. V 7. minúte skúšal z diaľky strelu kapitán Červeníka Jarábek, no letela ponad bránu. O minútu neskôr posadil priamy kop z pravej strany na hlavu Kopúna Marián Kolony, ten však z bezprostrednej blízkosti prehlavičkoval bránu.

Spoločná fotografia oboch finalistov (zdroj: Martina Radošovská)

Ďalší gól priniesla 10. minúta zápasu, kedy zahrával priamy kop opäť Kolony, tentokrát z ľavej strany do 16-tky. Odrazená lopta sa dostala k Babicovi, ktorý strelou zvýšil na 0:2. V 20 minúte predviedol pekný prienik do 16-tky Kolony, ale na poslednú chvíľu ho zastavil za cenu rohu Patrik Malý. Horné Orešany sa snažili dostať do 16-tky Červeníka len nakopávanými loptami zo štandardných situácii, ktoré však obrana bez problémov vyriešila.

V 23.minúte skončila nie príliš prudká prízemná strela Nemca až v bráne prekvapeného gólmana Pekaroviča – 0:3. Následne poslal rohový kop na krátko do 16-tky Nemec, lopta sa dostala ku Gábrišovi, ktorý zvyšoval na 0:4. V 33. minúte prišiel náznak šance Horných Orešian, ktorú však nedokázali premeniť do zakončenia, nakoniec sa kopalo len od brány Červeníka. V 40 minúte sa na pravej strane uvoľnil Martin Mekký a poslal prvú strelu Horných Orešian na bránu, ktorú Kubatka zneškodnil.

Aj v 43. minúte prišla strela Malackého z hranice16-tky do stredu brány, no červenícky gólman sa výrazne nezapotil. Záverečné minúty prvého polčasu priniesli ďalšiu radosť na strane Červeníka. V 44. minúte potiahol rýchly brejk po pravej strane Kolony, do stredu 16-tky vysunul Nemca, ktorý po pravej ruke brankára zakončoval na 5:0. Tesne pred odchodom do kabín vyriešil nebezpečnú situáciu Horných Orešian Kubatka.

Po výmene strán sa Horné Orešany snažili o skorigovanie stavu a dostávali sa častejšie pred bránu Červeníka. Prvú strelu v druhom polčase vyslal na bránu Nemec v 52. minúte, no bola stečovaná obranou Horných Orešian. V 55. minúte mal peknú šancu Andrej Mekký, poslal však nedôrazne strelu mimo červenícku bránu.

Následne sa Dušan Blažo predieral do 16-tky, no zastavil ho Róbert Ješko. Z nasledujúceho rohového kopu sa črtala šanca pre Horné Orešany, ale obrana súpera to opäť vyriešila. V 65. minúte si výbornú pozíciu vytvoril Andrej Mekký, ale zakončenie z priestoru jedenástky bolo slabé a zastavil ho červenícky obranca.

Víťazi Bestrent Cupu TJ Slovan Červeník (zdroj: Martina Radošovská)

V 69. minúte zas tutovku Gábriša vychytal Pekarovič. O pár minút neskôr využil zaváhanie obrancu a brankára Kolony, ale z ťažkého uhla netrafil bránu. V 76. minúte strieľal z ťažkého uhla Martin Buttko, Kubatka bol však pozorný. V 86. minúte mohol zvýšiť vedenie Červeníka Daniel Boháčik, ale zoči-voči brankárovi netrafil bránu. V závere zápasu mohli Horné Orešany streliť čestný gól, ale center Polakoviča na zadnú žrď hlavičkoval tesne nad bránu Matin Mekký.

Góly: 5. a 10. M. Babic, 23. a 44. P. Nemec, 28. J. Gábriš

Rozhodovali: Rudolf Šarvaic – Marián Záhurančík, Jozef Mucha

H. OREŠANY: Pekarovič - Polakovič, Drozda, Malý (46. Lenghart), Ružička, Chorvath (84. Jusko), Malacký (58. Brestovanský), A. Mekký, Rajt (46. Blažo), Meško (74. Buttko), M. Mekký

ČERVENÍK: Kubatka - Jarábek, R. Ješko (81. D. Boháčik), Gábriš, Nemec, Kolony (85. Mihálik), Kopún, Babic (88. Andrássy), J. Boháčik, M. Ješko (79. Gažo), Varga (74. Nemček)