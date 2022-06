Mali zvodidlá vydržať náraz? Nemožné, tvrdí správca trnavského obchvatu

Zvodidlá sú súčasťou cesty, ich úlohou je pri mimoriadnej situácii zadržať vozidlo na vozovke. V pondelok nevydržalo.

TRNAVA. Tragická nehoda na obchvate si vyžiadala v pondelok (6. jún) dva ľudské životy. Po tom, čo sa kamión a osobné auto po zrážke zrútili z nadjazdu, boli obaja šoféri na mieste mŕtvi. Mali zvodidlá tento náraz vydržať?

S otázkami sme sa obrátili na políciu, dopravného analytika i Slovenskú správu ciest, ktorá je správcom obchvatu.

Podľa našich informácií z polície, nosnosť zvodidel by mala náraz kamióna vydržať. Ale tu bolo viacero dôvodov, prečo sa tak nestalo.

„Kamión narazil čelne do auta, nabral ho, spolu sa šmýkali po zvodidlách, ktoré sa pretrhli až po chvíli, nie hneď,“ povedal nemenovaný vyšetrovateľ nehody s tým, že treba zobrať do úvahy fakt, že kamión bol plne naložený štrkom. To bol zrejme dôvod, prečo ich neudržalo.

„Každopádne, táto nehoda by s najväčšou pravdepodobnosťou dopadla tragicky aj bez toho,“ skonštatoval.

Z ďalšieho policajného zdroja sa nám podarilo zistiť, že pitva by mala potvrdiť, alebo vyvrátiť, či vodič kamióna z Dolnej Poruby v okrese Trenčín, ktorý prešiel zrazu do protismeru, dostal infarkt.