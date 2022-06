Zóna bez peňazí sa vracia, privíta všetky dobré a funkčné veci

Zónu bez peňazí obnovia v Trnave po dvojročnej pandemickej prestávke.

TRNAVA. Zónu bez peňazí, možnosť bezplatného získania odevov, vecí do domácnosti či školských potrieb, obnovia v Trnave po dvojročnej pandemickej prestávke. Koná sa v sobotu 18. júna v čase od 9.00 do 13.00 h tradične na Gymnáziu Jána Hollého (GJH) na sídlisku Na hlinách. Deň pred tým, v piatok (17. 6.) od 14.00 do 19.00 h sa uskutoční zber vecí od darcov. Informovala o tom za organizátorov podujatia Zuzana Šujanová.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Zóna bez peňazí je určená mladým rodinám, ktorých deti rastú rýchlejšie, ako sa napĺňa peňaženka. Je pre seniorov, ktorým dôchodok na všetky potreby nepostačuje. Pre všetkých, ktorých postretla neľahká životná situácia, ale aj pre študentov, študentky a kreatívne typy, ktoré dávajú veciam druhú šancu," uviedla Šujanová.

Písali sme

Písali sme Mali zvodidlá vydržať náraz? Nemožné, tvrdí správca trnavského obchvatu Čítajte

V letnej zóne je záujem o letné oblečenie, knihy, šperky, kuchynské pomôcky, domáce spotrebiče či iné doplnky do domácnosti, školské pomôcky a hračky. Šujanová upozornila, že pri piatkovom zbere neprevezmú veci, ktoré nebudú funkčné, prípadne budú zašpinené, nekompletné, nemoderné. "Deravé svetre, špinavé hračky či roztrhané knihy radosť už nikomu neurobia," uviedla. Oblečenie a veci, ktoré si v sobotu nenájdu svojho majiteľa, poputujú do organizácií pomáhajúcich rôznou formou skupinám ľudí a jednotlivcom v nepriaznivej životnej situácii a pôsobiacich v Trnave a jej okolí.

Vedúcou projektu je pedagogička GJH Andrea Bánová. Informovala, že projekt je súčasťou gymnázia už niekoľko sezón, do realizácie sú zapojení dobrovoľníci. "Na príprave zóny sa podieľa viac ako desaťčlenný organizačný štáb, ale so samotnou organizáciou, marketingom, sponzorstvom, triedením, odovzdávaním vecí pomáha okolo 60 dobrovoľníkov z radov žiakov, rodičov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov školy, bývalých žiakov, ale i ľudí, ktorí sa sami prihlásia na spoluprácu," uviedla.

Zóna bez peňazí sa koná dvakrát do roka, začiatkom leta a začiatkom zimy, podporuje recyklovanie, výmenu vecí, ktoré ľudia nechcú alebo nepotrebujú a ktoré by inak skončili v odpadkovom koši.