Malý kolobežkár narazil do auta. Počas víkendu došlo k viacerým nehodám s deťmi

Polícia v Trnavskom kraji riešila počas piatka a víkendu štyri nehody, pri ktorých boli účastníkmi deti.

TRNAVA. Počas víkend trnavská polícia riešila až štyri nehody. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Deti si autá nevšimli

V troch prípadoch podbehli pod autá deti, ktoré si prichádzajúce vozidlá nevšimli. Ani pri jednej nehode policajti alkohol u vodičov nepotvrdili. Policajti boli v piatok popoludní privolaní k zrážke osemročného kolobežkára a auta Smart v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica.

"Chlapec mal náhle odbočiť vľavo za kamarátmi a vojsť tak priamo do dráhy 71-ročnému vodičovi, ktorý ho práve predchádzal. K nehode došlo v nízkej rýchlosti a chlapec vyviazol so zraneniami, ktoré by nemali byť vážne," uviedla Antalová.

Malá cyklistka narazila do autobusu

V piatok zasahovali policajné hliadky aj neďaleko obce Horné Orešany. "Cyklistka išla po chodníku na moste smerom na miestnu časť Majdán. Z nezistených príčin zrazu zišlo sedemročné dievča na cestu a predným kolesom narazilo do zastaveného autobusu. Pri páde utrpelo zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie," informovala krajská policajná hovorkyňa.

Dve deti na jednej kolobežke

V sobotu sa v Trnave viezli dve dievčatá vo veku desať a 11 rokov na jednej e-kolobežke v obytnej štvrti pri Kamennom mlyne.

"Mladšia z nich nedala prednosť autu, ktoré išlo po hlavnej ulici. Vošla do križovatky a 47-ročná vodička už nestihla zareagovať a obe dievčatá narazili do jej bočných dverí. Do opatery si ich prevzali privolaní záchranári," doplnila Antalová.

Zrazil iba štvorročného chlapca

Nehodu s dieťaťom riešili policajti v nedeľu v obci Merašice v okrese Hlohovec. "Vodič na aute Peugeot Partner mal predchádzať stojaci motocykel, ktorého vodič práve dával prednosť chodcom na priechode. Ľavou prednou časťou svojho auta narazil 47-ročný vodič do štvorročného chlapca, ktorý išiel cez priechod. Privolaná rýchla zdravotná pomoc dieťa previezla na vyšetrenie do nemocnice. Policajti mužovi na mieste zadržali vodičský prekaz," uviedla policajná hovorkyňa.

Ako doplnila, polícia sa nehodami naďalej zaoberá a ich presné príčiny sú predmetom policajného vyšetrovania.