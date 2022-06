Práce na obchvate spomalili premávku v celej Trnave, v noci sa robiť nedalo

Pre opravu nerovností sa na obchvate tvorili niekoľkokilometrové kolóny.

TRNAVA. Slovenská správa ciest (SSC) opravovala na severnom obchvate povrch vozovky na viacerých miestach. Pre práce museli obmedziť premávku, striedavo autá púšťali vždy v jednom smere.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Pred trnavskou Billou sa bude platiť. Odkedy, je zatiaľ otázne Čítajte

A to si vyžiadalo niekoľko kilometrové kolóny. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je časť Spartakovskej uzavretá pre výstavbu okružnej križovatky, v Trnave to bolo počas špičky poriadne cítiť. Dominantným problémom obchvatu však aj naďalej zostáva súčasná križovatka so Zavarskou ulicou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na sociálnych sieťach mnohí Trnavčania kritizovali načasovanie opráv. Družba a Vozovka bývali v čase špičky takmer zastavené.