Tomáš Vacula o reprezentácii U19: "Veríme, že sme vytvorili silný, súdržný a mentálne odolný tím"

Príprava na majstrovstvá vrcholí. Reprezentácia U19 sa predstaví v Trnave na európskom šampionáte

TRNAVA. Kým sezóna vo futbalových súťažiach pomaly vrcholí, na Slovensko čaká v priebehu júna futbalový sviatok v podobe majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov.

Domáci šampionát bude prebiehať od 18. júna do 1. júla a sokolíci odohrajú svoje zápasy na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Vo svojej A-skupine postupne nastúpia proti Francúzsku, Taliansku a Rumunsku.

V článku sa dočítate: - Ako dlho sa na európsky šampionát reprezentácia U19 pripravuje? - Aký káder sa realizačnému tímu podarilo vyskladať a čo tomu predchádzalo? - Koľko hráčov opustí ešte aktuálnu 26-člennú nomináciu? - Aká je úloha kondičného trénera pri reprezentačnom tíme? - Akú šancu majú hráči, ktorí si oblečú národný dres? - Prečo Tomáš Vacula odišiel pred rokom zo senického klubu a čo hovorí na aktuálnu situáciu?

Ďalšími hostiteľskými mestami majstrovstiev Európy sú Dunajská Streda, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Senec. B-skupinu tvoria Izrael, Anglicko, Rakúsko. Posledný účastník turnaja bude známy v júni, keď sa odohrajú zápasy 6. kvalifikačnej skupiny a o miestenku zabojujú výbery Holandska, Ukrajiny, Nórska a Srbska.

Reprezentácia U19 sa pripravuje pod vedením trénera Alberta Rusnáka st. a pred šampionátom absolvuje tím ešte prípravný kemp, na ktorý je známa 26-členná nominácia. V nej nechýbajú ani spartakovci, a to Marek Ujlaky a Sebastián Kóša. Medzi náhradníkmi figurujú Michal Boledovič, Patrick Karhan, Thomas Kotlár a Timotej Kudlička.

Reprezentácia U19 odohrá zápasy na Štadióne Antona Malatinského v Trnave (zdroj: Slovenský futbalový zväz)

Po kondičnej stránke pripravuje hráčov na šampionát Seničan TOMÁŠ VACULA (32), ktorý pôsobí pri reprezentácii od roku 2018. S kondičným trénerom sme sa spoločne rozprávali o blížiacich sa majstrovstvách Európy.

V akej fáze na EURO 2022 je aktuálne reprezentácia U19 a čo tím čaká v najbližšom období?

V pondelok (30. mája) sme zahájili poslednú fázu prípravy na majstrovstvá Európy. Kemp máme rozdelený na tri časti. Prvý týždeň absolvujeme v Dunajskej Strede, kde v akadémii DAC máme všetko, čo potrebujeme na kvalitnú prípravu. Následne sa presunieme na desať dní do Demänovej a záver aj samotný priebeh šampionátu strávime v X-Bionic Sphere v Šamoríne.

Trénerom tímu je Albert Rusnák st., ktorý je označovaný za pragmatického kouča. Ako sa vám s ním spolupracuje?

Albert je moderný tréner, spolupracuje sa mi s ním výborne. Veľa pracujeme s dátami a analýzami. V príprave kladie veľký dôraz na detail. Či už v tréningovom procese, alebo v príprave na zápasy.

Pre slovenský futbal je európsky šampionát s dejiskom priamo na Slovensku veľkou udalosťou. Ako dlho sa naň pripravujete a čo všetko tomu predchádzalo?

Na majstrovstvá Európy sme sa začali chystať hneď, ako sme sa dozvedeli, že sa budú konať u nás na Slovensku. Je to veľká udalosť, na ktorú sa pripravujeme počas celého dvojročného cyklu. Posledný rok bol veľmi intenzívny, absolvovali sme veľa zrazov, prípravných zápasov, kde sme vyskúšali naozaj veľký počet hráčov. Urobili sme maximum pre to, aby sme vybrali do záverečnej nominácie tých najlepších. Jediné, čo ma mrzí, je podľa mňa doteraz slabá propagácia tohto turnaja.

Na majstrovstvá Európy sa tím U19 pripravuje posledné dva roky (zdroj: Slovenský futbalový zväz)

Ako fungoval výber hráčov na majstrovstvá Európy 2022? Ako ste už naznačili, pomáhali vám k tomu zrejme štatistiky, dáta a analýzy.

Áno, výberom hráčov predchádzalo sledovanie zápasov, štatistiky, analýzy, fyzické testovania, mentálna príprava, stretnutia v kluboch. Máme za sebou náročné obdobie, ktorého vyvrcholením bude samotný turnaj. Veľmi sa naň tešíme a všetci si ho užijeme.

Na posledný prípravný kemp je nominovaných 26 hráčov. Príde ešte v tejto fáze k nejakým zmenám v nominácii?