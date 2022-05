Vodič Volva na poslednú chvíľu odskočil, druhý šofér toľko šťastia nemal

Na mieste nehody boli ako prví hasiči z Dunajskej Stredy.

TRNAVA. Tragická nehoda sa stala (30. máj) ráno na rýchlostnej ceste R7. Na mieste boli ako prví hasiči z Dunajskej Stredy. A čo sa stalo?

Osobné motorové vozidlo narazilo do zadnej časti pred ním idúceho auta. "Vodič zastavil v odstavnom jazdnom pruhu a z automobilu vystúpil. Avšak si nevšimol, že v tom čase cestou prechádza ťahač s cisternou, ktorý do automobilu narazil a vodiča odhodilo do protihlukovej steny," popísala Lenka Košťálová, hovorkyňa hasičov.

Na mieste zomrel

Osoba upadla do bezvedomia, zranenia boli nezlučiteľné zo životom. "Vodič z ďalšieho osobného vozidla utrpel šok. Po poskytnutí prvej pomoci zasahujúci príslušníci vykonali na vozidlách protipožiarne opatrenia. Uniknuté prevádzkové kvapaliny boli zasypané sorpčným materiálom. Následne bola cestná komunikácia očistená od úlomkov z nehody," doplnila hovorkyňa.

O nehode už informovala aj polícia. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

61 ročný vodič na aute Škoda Octavia bol účastníkom prvej nehody, keď do neho počas jazdy zozadu narazilo auto Volvo XC60. Vodič zo Škody zostal stáť na pravej krajnici a Volvo tvorilo prekážku v pravom jazdnom pruhu. Obaja muži z auta vystúpili, keď došlo o pár minút k nárazu kamióna do zadnej časti Volva.

Bol na zlom mieste v zlom čase

"Vodič z Volva stihol na poslednú chvíľu uskočiť na krajnicu, no druhý vodič, ktorý bol práve vo dverách auta pri zvodidlách, silný náraz neprežil. Aj napriek snahe záchranárov, na mieste nehody vážnym zraneniam podľahol. 57 ročný vodič kamiónu z Maďarska ani srbský vodič z Volva, zranenia pri nehode neutrpeli. Dychové skúšky na alkohol boli v oboch prípadoch negatívne," napísala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

Polícia upozorňuje vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla. "V tomto prípade išlo o prehľadný úsek a nebol dôvod, aby vodič Volva narazil do vodiča Škody a už vôbec nie, aby si vodič kamiónu situáciu na ceste v dostatočnom predstihu nevšimol. Obzvlášť opatrní by mali byť vodiči na diaľniciach, kde je rýchlosť vyššia a vodiči rýchlejšie strácajú za volantom pozornosť," uzavrela Linkešová.