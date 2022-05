Polícia hľadá páchateľa, ktorý bez povolenia vyrúbal desiatky stromov

Na výrub nemal súhlas okresného úradu, porušil tak zákon o ochrane prírody a krajiny.

BRATISLAVA. Enviropolícia začala trestné stíhanie v súvislosti s výrubom stromov v Dunajskej Strede. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, neznámy páchateľ vyrúbal 41 stromov a kroviny na pozemkoch vedľa cintorína v blízkosti Malodvorníckej cesty. Na výrub nemal súhlas okresného úradu, porušil tak zákon o ochrane prírody a krajiny. Výrubom bez súhlasu spôsobil škodu na životnom prostredí vo finančnom vyjadrení spoločenskej hodnoty drevín za viac ako 38-tisíc eur.

Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o poskytnutie informácií, ktoré by pomohli zistiť páchateľa. Dôležité poznatky, ktoré by mohli viesť k objasneniu tohto prípadu, je možné poskytnúť polícii na bezplatnom telefónnom čísle 158.