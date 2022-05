Piata liga Západ zostáva stále veľkým otáznikom. Podarí sa súťaž obnoviť?

Od zloženia súťaže sa bude odvíjať aj situácia v oblastných ligách.

SENICA/TRNAVA. Obnova 5. ligy Západ rezonuje v Západoslovenskom futbalovom zväze, ako aj v senickom a trnavskom oblastnom zväze od začiatku roka. Všetky tri zväzy vyvinuli iniciatívu a absolvovali s klubmi niekoľko stretnutí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako prvé prebiehalo stretnutie na pôde Oblastného futbalového zväzu Senica ešte vo februári, kde boli pozvaní zástupcovia všetkých klubov šiestej ligy, aby sa vyjadrili, či by mali záujem pôsobiť od nasledujúceho súťažného ročníka v 5. lige. Podobné stretnutie potom nasledovalo v marci aj na trnavskej strane.

V článku sa dočítate: - Ako sa vyjadrili jednotlivé kluby, a ktoré prejavili záujem o 5. ligu Západ? - Prečo trnavská časť viacej váha? - Čo spôsobuje nejasná situácia s 5. ligou Západ v oblastných súťažiach? - Aký dojem zo stretnutí majú predstavitelia Západoslovenského futbalového zväzu? - Čo hovorí predseda ObFZ Trnava Vladimír Hracho na slabú účasť mužstiev z Trnavy?

Slabá účasť Trnavy

Snaha o obnovu 5. ligy Západ pokračovala aj ďalej, kedy sa koncom apríla zišli v Senici opäť mužstvá, tentokrát išlo o spoločné stretnutie trnavskej aj senickej časti už len s potenciálnymi záujemcami. Účasť nebola taká bohatá ako na predošlých dvoch zasadnutiach.

Zastúpenie mala hlavne domáca oblasť, z Trnavy prišli iba Zvončín, ktorý je v aktuálnej sezóne účastníkom 5. ligy Juh, a líder šiestej ligy z Majcichova.

Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia všetkých troch zväzov, na čele s predsedom ZsFZ Petrom Kováčom, ObFZ Senica Petrom Koprlom a ObFZ Trnava Vladimírom Hrachom.

Jedno zo stretnutí ohľadom 5. ligy Západ (zdroj: Martina Radošovská)

Zo strany všetkých troch zväzov išlo skôr o otvorenú diskusiu s klubmi. Už na predošlých dvoch stretnutiach sa spomínal model ligy, ktorý by bol rozdelený na dve teritoriálne skupiny, teda na mužstvá zo Záhoria a mužstvá z Trnavy, ktoré by v druhej polovici hrali medzi sebou na základe umiestnenia.

Tento model však rátal s rovnomerným naplnením mužstvami z oboch oblastných zväzov, čo sa na poslednom stretnutí ukázalo, aj vzhľadom na účasť z trnavskej strany, ako pomerne nereálne riešenie.

V Senici je dostatočný záujem

Za senickú oblasť sa zúčastnili mužstvá z Jablonice, Holíča, Mokrého Hája, Rybiek, Hlbokého, Borského Svätého Jura a Radimova. Najjasnejšími záujemcami o piatu ligu boli hlavne Morký Háj a Holíč, ktorí v piatej lige ešte minulú sezónu pôsobili.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Odmietol magnetickú rezonanciu. Na zápas by nastúpil aj bez nohy, povedal Gašparík Čítajte

„Dlhodobo deklarujeme, že chceme ísť do 5. ligy. Veríme a dúfame, že sa otvorí, lebo by to bolo nešťastné riešenie do budúcna nielen pre okres, ale aj pre kvalitu mužstiev, ktoré na to majú štadióny, financie, kvalitu hráčov aj ambície. Túto myšlienku určite podporíme a v máji sa do piatej ligy prihlásime,“ vyjadril sa predseda klubu Peter Pobuda, ktorý zároveň naznačil, že ak by sa 5. liga neobnovila, na ich klub by to mohlo mať fatálne následky.

Prišli by o kvalitných hráčov, ktorí nemajú záujem hrať oblasť a súťaž prevyšujú aj kvalitatívne, a bola by v hre otázka budúcnosti klubu.

Na Záhorí sa automaticky počíta ako s ďalším účastníkom aj s Brodským, ktoré rovnako ako Zvončín hrá 5. ligu Juh, kam bolo po rozpade 5. ligy Západ preložené na základe výnimky na jeden súťažný ročník.

Aj štvrtoligový Radimov