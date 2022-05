Spartak Trnava v poslednom zápase zdolal Dunajskú Stredu. V tabuľke mu patrí tretie miesto

Martin Škrtel sa emotívne rozlúčil s futbalovou kariérou.

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v poslednom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad DAC Dunajská Streda 1:0. Stopér domáceho tímu Martin Škrtel odohral posledný zápas v kariére.

Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda 1:0 (0:0)

Zápas Spartaka Trnava s Dunajskou Stredou síce už nemohol v tabuľke nič zmeniť, napriek tomu mal mimoriadne emotívny náboj. Pre Škrtela, ktorý priviedol trnavské mužstvo na ihrisko ako kapitán, išlo o posledný zápas v profesionálnej kariére. Pred zápasom mu domáci funkcionári, hráči a zástupca fanúšikov pogratulovali pred zrakmi viac ako osem tisíc divákov k bohatej kariére.

V symbolickej 37. minúte (toto číslo nosí Škrtel roky na drese) ikonického stopéra podľa dohodnutého scenára vystriedal zástupca novej generácie - vekom ešte dorastenec Marek Ujlaky mladší. Pri schádzaní z ihriska evidentne lomcovali Martinom Škrtelom silné emócie, potlesk z tribún neustával, futbalista potlesk fanúšikom opätoval. Napokon mu domáci aj hosťujúci hráči vytvorili uličku, ktorou zišiel z trávnika. Do tohto momentu sa hralo dlho prevažne medzi šestnástkami.

Trnava sa osmelila až v 25. minúte, do útoku zavelil centrom Mikovič, v šestnástke našiel Azeveda, brankár Veszlinov ale s pomocou obrancov nebezpečenstvo odvrátil. Vzápätí musel hosťujúci strážca svätyne zasahovať po hlavičke Olejníka. Krátko na to sa neujala Mikovičova nepresná strela. V 35. minúte sa k streleckému pokusu dostal aj Škrtel, Veszelinov ale bol pozorný. Na opačnej strane tesne minul z hranice šestnástky Balogh. Do prestávky mal ešte gól na kopačke aktívny Mikovič, zblízka však trafil len do bočnej siete.

Cez prestávku bola na hracej ploche Štadióna Antona Malatinského svadba, oddávajúci viceprimátor Tibor Pekarčík zosobášil Janu Miklušičákovú s Matúšom Turanským, ktorý je veľkým fanúšikom Spartaka a trnavský klub mu umožnil splniť si sen.

Rozhodol jediný gól Yusufa

Druhý polčas mal podobný priebeh ako prvý, mužstvá sa ťažšie rozbiehali, až v 65. minúte pohrozil striedajúci Iván. Jeho prvú jedovku Veszelinov vyrazil, zakrátko sa dostal trnavský krídelník opäť do palebnej pozície, Veszelinov jeho zakončenie vyrazil len pred Bukatu, ktorému sa však lopta zamotala medzi nohy a nedokázal z päťky doraziť.

Gólmana DAC-u potom zamestnal Bamidele Yusuf, skóre sa nemenilo ani po veľkej šanci Bukatu, ktorý trafil presne do miest, kde stál Veszelinov. Spartak sa dočkal gólu v 82. minúte. Dlhý Ujlakyho nákop z vlastnej polovice si prebral Bamidele Yusuf, presadil sa v osobnom súboji a strelou po zemi k bližšej žrdi otvoril skóre. Nigerijský krídelník bol pri chuti, zakrátko mal ďalší strelecký pokus, tentoraz ale bol pri zákroku úspešný Veszelinov.

V závere ešte unikol Boateng, prihral tutovej šanci Kozakovi, ten však zazmätkoval a ďalší gól nepridal. Následne z priameho kopu nedal gól ani Iván. Trnava zdolala Dunajskú Stredu v záverečnom stretnutí sezóny 1:0.

Hlasy po zápase

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Zaslúžene sme vyhrali, v prvom i druhom polčase sme mali po dve šance. Dali sme vytúžený rozhodujúci gól, Dunajskú Stredu sme do ničoho nepustili. Víťazstvo o gól sme si zaslúžili, aj keď dnes asi nikomu nešlo o výsledok. Už to nič neriešilo v tabuľke, hlavne to bolo o rozlúčke Martina Škrtela. Už niekoľkýkrát po sebe všetci slzíme, bolo to pred zápasom, teraz keď to oznamoval. Všetkým je to ľúto. Všetci vidia, že by nám ešte pomohol na ihrisku, minimálne jednu sezónu by ešte odohral na vysokej úrovni. Zdravie je ale prvoradé, je nám ľúto, že musí skončiť."

Martin Raška, asistent trénera Dunajskej Stredy: "Zápas nebol až tak úplne o výsledku, aj keď sme tu chceli uhrať dobrý rezultát. Hlavná pointa stretnutia však asi bola posledný zápas Martina Škrtela. Na to sa asi všetci prišli pozrieť. Pre nás by samozrejme bolo dobré uhrať pozitívny výsledok pred dôležitým týždňom, ktorý nás čaká. Musíme sa pripraviť, za tri dni hráme ďalší zápas. Potrebujeme byť nebezpečnejší v ofenzíve."

Góly: 82. Bamidele Yusuf,

Pred 8037 divákmi rozhodovali: Gemzický - Hancko, Ferenc. ŽK: Ujlaky - Dimun.

SPARTAK: Takáč - Koštrna, Škrtel (37. Ujlaky), Kóša (59. Kozak), Mikovič - Savvidis - Azevedo (59. Iván), Procházka, Vlasko (70. Boateng), Bukata - Olejník (46. Bamidele Yusuf). Tréner: Gašparík.

D. STREDA: Veszelinov - Blackman (46. Andzouana), Malý, Muhamedbegovič, Brunetti (85. Sharani Zuberu), Davis - Njie - Moumou, Dimun (46. Szánthó), Andrezinho (70. Veselovský) - Balogh (46. Nebyla). Tréner: Janeiro.