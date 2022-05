Jedinečné leto s kempom Futbal deťom

Pred sebou má už ôsmy úspešný ročník

ČERVENÍK. Obľúbený prázdninový kemp Futbal deťom sa uskutoční v Červeníku aj tento rok, a to v troch turnusoch v rozmedzí od 1. do 16. júla. Jeden je limitovaný na 50 účastníkov a miesta sa rýchlo zapĺňajú.

Vysoký záujem

Futbal deťom vznikol v roku 2015 za účelom zorganizovania lepšej a zábavnejšej formy futbalových kempov, ako tomu bolo na Slovensku dovtedy.

Termíny turnusov: 1. turnus – 1. – 6. 7. 2022 2. turnus – 6. – 11. 7. 2022 3. turnus – 11. – 16. 7. 2022

„Deti si potrebujú prázdniny hlavne užiť. V súvislosti s tým mi napadla myšlienka futbalového kempu. Víziou bolo spojiť kvalitné tréningy našich špičkových trénerov s tou najlepšou zábavou. Snažíme sa, aby boli naše kempy iné ako tie konkurenčné, preto je naším cieľom neustále sa zlepšovať, napredovať a prinášať pre deti niečo nové,“ povedal o myšlienke futbalového kempu organizátor Marek Tajber.

Toto leto bude mať Futbal deťom už svoj ôsmy ročník, pričom sa organizátori vždy snažia priniesť pre deti rôzne novinky. Kapacita sa však napĺňa rýchlo, preto nenechávajte nič na poslednú chvíľu. Niektoré deti už kvôli plnej kapacite museli v minulých ročníkoch odmietnuť.

Futbal, ale aj množstvo iných aktivít

Prioritou kempu je hlavne futbal, ale pri ňom to ani zďaleka nekončí, práve naopak. Na deti čaká množstvo zábavy aj mimo futbalového ihriska.

Kemp ponúka kvalitný futbalový program v podobe troch tréningov denne pod dohľadom špičkových trénerov zo Spartaka Trnava.

„O futbal sa v kempe starajú kvalifikovaní tréneri, pričom ráno býva rozcvička, pokračuje sa doobedňajším tréningom a ďalší býva až navečer kvôli slnku a teplu,“ pokračuje Tajber. Futbalový kemp nie je určený len pre futbalistov, ale aj pre deti, ktoré by sa futbalu chceli začať venovať.

Okrem kvalitnej futbalovej prípravy sa môžu deti tešiť aj na ďalší bohatý program.

„Nechceme, aby sa deti nudili na izbách, ale snažíme sa im vyplniť program počas celého dňa. Preto sú na každom kempe animátorky, chodia za deťmi na izby a hrajú s nimi spoločenské hry. Počas každého turnusu čaká na deti diskotéka, ping-pong, bowling, footgolf, buble futbal, skákacie trampolíny, aquapark, výlet či kurz angličtiny,“ popisuje Tajber.

Kopec zábavy za rozumnú cenu

Futbalového kempu sa môžu zúčastniť všetky deti od 6 do 17 rokov. Účastníci majú možnosť výberu s ubytovaním na 6 dní a 5 nocí alebo aj bez ubytovania. Okrem toho, že Futbal deťom ponúka jednu z najnižších cien futbalových kempov na Slovensku, pre rodičov je tu aj možnosť splátkového kalendára. Túto sumu si však môžu rodičia nechať preplatiť aj u zamestnávateľa v rámci rekreačných poukazov.

V cene kempu je okrem ubytovania zahrnutá strava 4-krát denne, pitný režim, futbalový výstroj (dres, trenky, štucne, lopta, vrecko, fľaša, šiltovka), už spomínaný bohatý program počas celého turnusu, ale aj pamätná medaila, certifikát a spoločná fotka.

Posun do Spartaka

Dobrou vizitkou pre kemp Futbal deťom nie sú len výborné referencie, ktoré sa im dostávajú od detí a rodičov, ale aj futbalový posun účastníkov.

„Z hľadiska predošlých ročníkov to niektorým deťom prinieslo ovocie, a to v tej podobe, že sa dostali z kempu priamo do mládežníckych celkov Spartaka Trnava. Vybrali si ich tréneri, s ktorými na kempe trénujú. Veľmi ma teší, že týmto spôsobom môžeme niektorým deťom splniť sen. Celkovo považujem možnosť, aby sa deti dostali do vyššej ligy, za hlavný cieľ nášho futbalového kempu,“ dodal organizátor.

Bližšie informácie o futbalovom kempe nájdete na stránke www.futbaldetom.sk, na Facebooku Futbal deťom alebo prostredníctvom emailu futbaldetom@gmail.com.