Michal Gašparík: Bolo to niečo, čo tréneri často nezažívajú

Hlavou nelieta v oblakoch a premýšľa nad ďalším ročníkom.

TRNAVA. Spartak zvládol dôležitý zápas so Slovanom. Pre mnohých bolo pohárové derby vrcholom sezóny, skončilo sa triumfom Trnavy.

K tomuto úspechu svoj tím doviedol tréner Michal Gašparík, pre ktorého ide o druhú sezónu pri A-tíme. Sám sa netajil slovami, že išlo o najdôležitejší a najťažší zápas jeho doterajšej kariéry.

V článku sa dočítate: - Ako Michal Gašparík s odstupom času hodnotí pohárové finále. - Ako vznikala taktika, ktorú "ušil" na zápas so Slovanom a či Trnava išla do rizika. - Čo mu povedal Martin Mikovič krátko pred zápasom v šatni. - Aké pocity mal, keď ho fanúšikovia posúvali po tribúne nad hlavami. - Kedy sa vrátil domov z osláv. - Či bolo náročné pripraviť mužstvo na ďalší ligový zápas so Žilinou. - Čo prezradil o nasledujúcej sezóne, na ktorú sa už v klube pomaly chytajú.

Na derby svoj tím pripravoval dva týždne a na Slovan „ušil“ výbornú taktiku, ktorej predchádzalo množstvo analýz. Po zápase ho hráči a fanúšikovia na tribúne vyhadzovali nad hlavu ako rockovú hviezdu.

„Mal som možnosť byť už pri zisku pohárovej trofeje pred tromi rokmi v Nitre, a to v pozícii asistenta trénera A-mužstva. Teraz to bolo v pozícii hlavného trénera. Mal som zodpovednosť za mužstvo, som tvárou nášho tímu a o to je to pre mňa cennejšie.

Oslavy boli veľké, fanúšikovia ma posúvali nad hlavami po tribúne. Začali to chalani a myslel som si, že to zostane iba na trávniku, ale behom chvíle som bol na tribúne nad hlavami fanúšikov. Bolo to niečo, čo tréneri často nezažívajú, a budem si to pamätať do konca života,“ začal rozhovor trnavský kouč. Keď bol nad hlavami fanúšikov, necítil strach, práve naopak, tento moment si užil vo veľkej eufórii.

Zaslúžené víťazstvo

Pohárový zápas si stihol už rozanalyzovať aj na videách. „Myslím si, že keď som ho opakovane videl, môžem skonštatovať, že ide o zaslúžené víťazstvo. Počas celého zápasu aj predĺženia si Slovan vytvoril iba jednu vyloženejšiu šancu, ktorú mal v predĺžení Green po hlavičke. Gól, ktorý dal Slovan, nebol žiadnou vypracovanou akciou, ale išlo o tečovanú loptu po štandardke. Rýchlo sme vyrovnali a síce bol Slovan v zápase aktívnejší, ale boli sme veľakrát nebezpečnejší v brejkových situáciách. Dali sme dva góly v zápase, pretože sme boli efektívni,“ obzeral sa za finálovým zápasom Gašparík.

Michala Gašparíka ponášali fanúšikovia nad hlavami po tribúne (zdroj: Peter Kollár)

Nie je žiadnym tajomstvom, že trnavský kouč pracuje často s videoanalýzami a má napozerané tisíce hodín futbalových zápasov. Predtým, ako začal s hráčmi nacvičovať taktiku na Slovan, venoval sa mnohým štatistikám.

„Áno, vychádzali sme z množstva videí, analýz a štatistických údajov, kde čísla neklamú. Vedeli sme presne, ako potrebujeme proti Slovanu hrať, kedy majú najväčšie problémy, a snažili sme sa na základe týchto vecí vylepšiť našu hru dopredu tak, aby sme boli schopní dať im góly. Na finále sme sa chystali štrnásť dní,“ prezradil tréner a dodal, že zároveň išla Trnava do riskantného kroku.