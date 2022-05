V redakcii MY Trnavské noviny pôsobím ako redaktor už od roku 2006. Venujem sa hlavne spravodajským témam, kauzám, reportážam rôzneho druhu i zaujímavým ľudským príbehom. Preferujem aktívny spôsob života, rád chodím do hôr, v zime do Váhu...Mám rád výzvy.