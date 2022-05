Prispievame ku skvalitneniu života ľudí

Záujem človeka o zdravie a kvalitu života patrí k charakteristickým prvkom súčasnej spoločnosti.

Ide aj o jednu z oblastí záujmu Fakulty zdravotníckych vied UCM v Trnave. Značne negatívny vplyv na kvalitu života ľudí majú poruchy pohybového aparátu, ktoré patria k najčastejším zdravotným ťažkostiam, obmedzujú vykonávanie aktivít bežného života a považujú sa za jednu z najčastejších príčin pracovnej neschopnosti. Tieto skutočnosti zvyšujú význam a potrebu vzdelávania v oblasti nelekárskych zdravotníckych vied – fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, kde je pozornosť zameraná na diagnostiku pohybového aparátu a tvorbu rehabilitačných cvičebných plánov.

(zdroj: FZV UCM)

V súčasnosti pracovníci FZV participujú na riešení celouniverzitného projektu UCM Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie COVID-19 (NFP313011ASN4), v rámci ktorého sa zameriavajú na výskum uplatnenia virtuálnej fyzioterapie a telerehabilitácie. Jedným z cieľov projektu je vybudovanie Laboratória virtuálnej fyzioterapie.

Aj napriek tomu, že pandémia postupne ustupuje, telerehabilitácia je trend, ktorému je potrebné sa prispôsobiť. Umožňuje pacientovi (klientovi) komunikovať s terapeutom na diaľku prostredníctvom internetu. Je nutné konštatovať, že telerehabilitácia nemôže úplne nahradiť klasickú prezenčnú rehabilitáciu, no môže byť vhodnou metódou v následnej starostlivosti pri stavoch ako je osteoartritída, vertebrogénne algické stavy (bolesti krížov), náhrada bedrového alebo kolenného kĺbu, roztrúsená skleróza, ako aj pri aplikácii pľúcnej rehabilitácie (respiračnej fyzioterapie).Výskum a technologické vylepšenia budú naďalej ponúkať nové inovatívne prostriedky na poskytovanie telerehabilitácie či virtuálnej fyzioterapie.

Vo fáze udržateľnosti je momentálne projekt Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta (NFP304011P714), ktorého zámerom je vývoj a overenie nových metód a postupov v diagnostike posturálnej stability, sily svalov trupu a v prevencii bolestí chrbta u ľudí so sedavým zamestnaním, resp. s jednostranným zaťažovaním chrbtice a ich prenos do rehabilitačných pracovísk. Zavádzanie výsledkov projektu do praxe prispieva k úspore nákladov na liečbu týchto porúch.

(zdroj: FZV UCM)

Od septembra 2021je realizovaný projekt Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (NFP304010AYX7), ktorého cieľom je skvalitnenie učebných podkladov s využitím informačno-komunikačných technológií pre inovatívne vyučovanie v predmetoch zameraných na biomechaniku, analýzu pohybu, zaťaženie pohybového systému, propedeutiku vo fyzioterapii, poruchy rovnováhy, s dôrazom na prístrojovú techniku využívanú v praxi. Cieľovou skupinou sú študenti odborov zameraných na fyzioterapiu, rehabilitáciu, ergoterapiu, šport, kinantropológiu, ošetrovateľstvo a pod.

Výstupom projektu bude spoločný vzdelávací program pre univerzity poskytujúce vzdelanie v študijných odboroch orientovaných na zdravotnícke vedy a telesnú kultúru, ktorý je overovaný na partnerských katedrách v Slovenskej a Českej republike. Jeho súčasťou budú inovované e-študijné podklady, ktoré budú v súlade s požiadavkami súčasnej fyzioterapeutickej, rehabilitačnej a športovej praxe. Takáto modernizácia vzdelávania nepochybne zvýši pripravenosť absolventov pre reálne potreby trhu práce.

Mgr. Jana Koišová, PhD

Fakulta zdravotníckych vied UCM v Trnave