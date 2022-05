Chceli sme zachytiť depresiu aj pozitívny zážitok, vravia autori pamätníka pre Jána a Martinu

Pamätník Slobody slova bude na mieste domu vo Veľkej Mači.

Trnavský samosprávny kraj vybral víťazný návrh pre pamätník Slobody slova. Bude na mieste domu a tragédie Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka vo Veľkej Mači.

Uprostred Brezovej ulice má vzniknúť záhrada s nakloneným terénom, ktorej autorom je trojica Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček. Všetci vyučujú na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rozhovore odpovedali na otázky architekt Halada a výtvarník Piaček.

Prečo vás oslovila myšlienka architektonickej súťaže na pamätník?

VH: Myslím, že najmä preto, že v podstate všetci traja máme profesijné skúsenosti s tým, čo znamenajú pamätníky, čo znamená umenie vo verejnom priestore. Toto bola príležitosť, ktorá nám dala možnosť pracovať v takomto kolektíve po prvýkrát. Nikdy sme spolu nespolupracovali, iba sme o sebe navzájom vedeli a diskutovali.

Okrem toho, baví nás komunikovať o rôznych problémoch a udalostiach. Pamätník na mieste tragédie Jána Kuciaka a Martiny Kušnierovej je dôležitá téma, ktorá sama o sebe nabáda, že k tomu treba zaujať postoj. Povedali sme si teda, že účasť v dobre pripravenej výtvarno-architektonickej súťaži je pre nás príležitosť navrhnúť súčasné pietne miesto

MP: Zaujalo nás to občiansky – ako téma, ktorá nás ovplyvňuje už roky, aj po odbornej stránke. Bolo to pútavo vypísané, mali sme v to dôveru a investovali sme do toho energiu. Sme teda príjemne prekvapení, že to vyšlo.

Čoho ste sa pri nápadoch najviac držali?

MP: V nápadoch sa nám vracala téma záhrady. Máme k nej blízky vzťah a trochu nás spája. Zdalo nám, že do toho prostredia fungujúcej dediny sa nedá úplne zasiahnuť klasickým monumentom alebo niečím iným cudzorodým.