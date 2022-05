Žena sa sťažuje na dialyzačné centrum v Trnave. Pacienti vraj ťahajú za kratší koniec

Spoločnosť, ktorá centrum vlastní, sa bráni.

TRNAVA. Má chronický zápal obličiek, na dialýzu chodí už 14 rokov, momentálne do dialyzačného centra v Trnave. Jediná spoločnosť, ktorá v meste vykonáva dialýzy, je spoločnosť Fressenius Mediacal Care – FMC dialyzačné služby, s.r.o. Trnava.

Pacientka Anna Sýkorová hovorí, že návšteva tohto strediska ju čoraz viac stresuje, pretože dôležité informácie nie sú dostatočne odkomunikované.

Zrušili nočné dialýzy

Pacienti v Trnave sa pred dvoma týždňami dozvedeli zásadnú správu. „Boli sme postavení pred hotovú vec. Dialyzačné centrum z dôvodu ekonomických škrtov, vraj na všetkých dialýzach na Slovensku, prestáva poskytovať služby nočnej dialýzy. Tá je využívaná najmä pracujúcimi pacientmi, pacientmi, ktorí sú rodičmi alebo ktorým to vyhovuje kvôli aktívnemu životu,“ vysvetľuje Anna. Proces celej dialýzy totiž spočíva v niekoľkohodinovej výmene krvi viackrát do týždňa za účelom detoxikácie organizmu namiesto obličiek. Po procese je pacient značne vyčerpaný a mal by ešte oddychovať.

Z vedenia spoločnosti potvrdili, že v tomto roku prebehlo zrušenie nočných dialýz v dialyzačných strediskách, teraz tam fungujú služby ráno a poobede. Podľa slov zástupcu vedenia spoločnosti FMC – dialyzačné služby, s.r.o. Mariana Žabku uvedený zásah do organizácie zmien v dialyzačných strediskách nerobia radi. „Nie sme však v zmysle právnych predpisov SR povinní mať otvorené nočné dialyzačné zmeny. Ich otvorenie závisí od rôznych faktorov, napríklad od aktuálneho počtu pacientov,“ popisuje Žabka.

Ďalej sa dočítate Prečo nemajú pacienti na výber.

Ako sa situácia dotýka všetkých dialyzačných stredísk na Slovensku a prečo.

Čo sa deje so zdravotníckym materiálom a poskytovanou stravou.

Koľko sťažností na spoločnosť eviduje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Aké sú postupy v prípade, že má pacient pochybnosti o zdravotnej starostlivosti.

Akú úlohu majú Ministerstvo zdravotníctva a poisťovne.

Sýkorovej však prekáža, že celá vec bola odkomunikovaná spôsobom, ktorý neumožnil žiadnu diskusiu. Dostali na výber chodiť na rannú alebo poobednú dialýzu, čo je pre mnohých ťažké stíhať. Štandardne procedúra trvá štyri až päť hodín.

„Na otázku, čo v prípade, že si to človek nebude vedieť zariadiť cez deň, vedenie reagovalo necitlivo, že pacient s touto diagnózou predsa poberá invalidný dôchodok,“ popisuje Anna.

Najmä komunikácia