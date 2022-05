Trnavčania chcú domov priniesť pohár. Mužstvo povedie ako kapitán Martin Škrtel

Spartak sa pripravoval na každý detail.

TRNAVA. Spartak Trnava absolvoval v piatok popoludní tlačovú konferenciu pred finále Slovenského pohára, ktorý je na programe 8. mája o 17.30 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Na tlačovej konferencii nechýbal tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík, ako aj zástupca hráčov Martin Škrtel. Trnava nastúpi na finále v nových zlatých dresoch, a taktiež s novým kapitánom. Tentokrát nepôjde o Trnavčana, ako je v spartakovskej kabíne zvykom.

Tréner Gašparík bude mať k dispozícii takmer kompletný káder s výnimkou zranených Boatenga, Bojaliho a dlhodobo vypadol zo zostavy Rusov, ktorý podstúpil už druhú operáciu krížneho väzu.

Príprava trvala dva týždne

Finálovému zápasu predchádzalo stretnutie Slovana Bratislava a Spartaka v lige, ktoré Trnavčanom nevyšlo. „Bolo to skôr prípravné stretnutie. Finále pohára bude úplne niečo iné. Budeme to mať ťažké my, bude to mať ťažké aj Slovan. Taký ťažký zápas s nami, myslím si, že ešte nemali," poznamenal tréner Gašparík.

Celá verejnosť vníma finále ako niečo výnimočné, obzvlášť, keď ide o stretnutie odvekých rivalov. Motivácia v trnavskej kabíne preto nechýba. „Pohár je niečo iné ako liga, navyše, keď sa hrá proti Slovanu. V dlhodobej súťaži máte možnosť na nápravu, pokiaľ vám nevyjde zápas podľa predstáv. Tuto pôjdeme naostro, no sme pripravení priviesť pohár do Trnavy,“ pokračoval tréner Spartaka.

Finále predchádzal chaos, ohľadom dejiska zápasu. Svoju žiadosť poslal aj Spartak Trnava, napokon sa bude hrať na Národnom futbalovom štadióne Bratislava. „Už to pre nás nehrá žiadnu rolu, sme s tým zmierení, je to na Slovane, na národnom štadióne, malo sa to lepšie odkomunikovať, ale berieme to ako fakt a pre nás je to ďalšia motivácia navyše,“ vysvetlil Gašparík.

Pripravujú sa na každú maličkosť

V troch tohtoročných zápasoch oboch tímov padli iba dva góly. V Trnave sa pripravujú na každú maličkosť a rátajú aj s možnosťou, že o víťazovi rozhodne penaltový rozstrel.

„Aj keď nám posledný vzájomný zápas v lige nevyšiel, napriek tomu, že bol pre nás dôležitý, bol v ústraní toho ako sme sa pripravovali na finálové stretnutie. Nešlo len o posledný týždeň pred pohárom ako býva zvykom, no snažili sme sa postupne vsúvať veci do prípravy aj predtým. Možno ešte neboli vidieť na ihrisku, ale mali sme ich v hlavách a vyskúšali sme si ich v tréningovom procese,“ prezradil tréner Spartaka.

Zároveň verí, že ak by prišlo k penaltovému rozstrelu, Spartak bude opäť úspešný. „Chystáme sa aj strategicky, rozmýšľame nad každým detailom. Pracujeme na defenzíve a hlavne ofenzíve. Hľadáme cestu, ako byť nebezpečnejší."

Gašparík: Ľudia túžia, aby sme porazili Slovan

Trnavskí fanúšikovia sa na finále mobilizujú a stoja každý deň v dlhých radoch na lístky. Aktuálne sa do trnavského sektora predalo okolo 1300 vstupeniek.

(zdroj: Martina Radošovská)

„V Trnave je to vždy špecifické. Pokiaľ sa vám podarí pár výsledkov, strhne sa tu ošiaľ. Bol tu zo začiatku sezóny, bol tu minulý rok, keď sme mali výbornú pol sezónu a teraz je tu znova, pretože sme vo finále, navyše so Slovanom. Ľudia túžia, aby sme Slovan porazili v rozhodujúcom zápase. Získať pohár je možno viac ako skončiť v lige druhí. Takýto zápas si zaslúži divákov, a želám si, aby ich bolo na štadióne čo najviac. Očakávam veľkú emóciu na ihrisku aj v hľadisku,“ dodal Gašparík, ktorý informoval, že mužstvo povedie vo finálovom dueli ako kapitán Martin Škrtel.

„Bavili sme sa o tom aj s hráčmi v kabíne. Máme síce pravidlo, že kapitánom má byť Trnavčan, ale v tomto prípade bude v nových dresoch kapitán Martin Škrtel. Myslím si, že má najviac skúseností. Je to pre nás veľký zápas, preto sme sa rozhodli pre neho. Zároveň ide o gesto, keďže po peknej kariére v zahraničí si vybral Martin práve Trnavu," vysvetlil rozhodnutie trnavský kouč.

Martin Škrtel kapitánom

Z reakcie Martina Škrtela bolo jasné, že pre samotného hráča ide o novinku. "Byť kapitánom mužstva je vždy česť, je jedno, či to bolo v reprezentácii, v Liverpoole alebo teraz v Spartaku. Veľmi si toto gesto vážim, či už od trénera alebo aj od spoluhráčov. Urobím všetko, aby som bol tým správnym kapitánom a priviedol tú pomyselnú loď do prístavu, aký si všetci želáme," reagoval Škrtel.

Na zápase nebude chýbať ani líder kabíny Martin Mikovič, ktorý predchádzajúci ligový zápas proti Slovanu pre problém s meniskom neodohral celý. „Ja si myslím, že Martin by išiel hrať aj s jednou nohou. Odmietol magnetickú rezonanciu a povedal, že na finále nastúpi. Nakoniec bol po dvoch dňoch v pohode, takže je stopercentne pripravený," uviedol pri otázke na Martina Mikoviča tréner Gašparík.

Slovan sa netají tým, že problémy mu robí defenzíva Spartaka Trnava. „Je to naša úloha na ihrisku, no defenzíva nie je len o obrancoch a brankárovi, ale o celom mužstve. Myslím, že v tomto smere sa nám doposiaľ darilo a verím, že v tom budeme pokračovať aj vo finále, a že budeme lepší aj smerom dopredu, pretože keď chceme vyhrať, nestačí len vzadu udržať nulu, ale aj streliť gól,“ vysvetlil Škrtel.

Pravé vyvrcholenie sezóny

Verí, že pohárové finále na Národnom futbalovom štadióne bude mať výbornú atmosféru. "Futbal sa hrá v prvom rade pre ľudí, preto dúfam, že ich bude čo najviac. Nastúpia proti sebe z historického, ale aj súčasného hľadiska, dva najlepšie a najslávnejšie slovenské kluby. Verím, že ošiaľ, ktorý sa už okolo zápasu začína, vyvrcholí v nedeľu a bude to pre fanúšikov, nás hráčov ako aj futbalovú verejnosť sviatok," dodal skúsený stopér.

Kapacita štadióna je z bezpečnostných dôvodov znížená na 16-tisíc divákov, podľa hovorkyne Slovenského futbalového zväzu Moniky Jurigovej sa zatiaľ predala približne polovica vstupeniek. Slovanisti do svojho sektora za bránkou kúpili približne 1500 vstupeniek, spartakovci zatiaľ asi 1300. Online predaj bude prebiehať na niektoré tribúny až do nedele do 12.00 h, kluby do svojich sektorov budú predávať lístky už len do soboty.

Fanúšikovia Spartaka pricestujú do hlavného mesta špeciálnym vlakom na stanicu Bratislava – Nové Mesto, odkiaľ ich na štadión dopraví autobus. Vlak má odchod z Trnavy o 14.25 h.

Pre fanúšikov, ktorí prídu autami, bude vyhradené parkovisko pri Slovenskej sporiteľni a taktiež budú môcť nastúpiť na autobus, ktorý ich prepraví na štadión.