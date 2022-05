Mesto Trnava vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk, a na úradnej tabuli mesta Trnava.

Mesto Trnava

Ulica Hlavná č. 1, 917 71 Trnava

oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka

...o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Zelenom kríčku v Trnave, ktorých výstavba sa v súčasnosti realizuje podľa stavebného povolenia č. OSaŽP/35517-24909/2020/Ivá zo dňa 2.7.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.7.2020, v k.ú. Trnava, na pozemkoch parc. reg C č.8812/6, 8812/1, na 1.NP. Účel nájmu - gastro prevádzka /bufet, kaviareň,.../, rýchle občerstvenie, aj možnosť zobrať so sebou, pri zabezpečovaní predaja občerstvenia dodržiavať zákaz predaja alkoholických nápojov okrem nápojov do obsahu alkoholu 4,5 %, pričom nebytové priestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.

Prevádzka 1:

Celková podlahová plocha nebytového priestoru je 15,75 m2

Minimálna východisková cena za prenájom nebytového priestoru (bez energií): 2381,40 eur/rok

Finančná záloha je vo výške 200 EUR

Prevádzka 2:

Celková podlahová plocha nebytového priestoru je 16,92 m2

Minimálna východisková cena za prenájom nebytového priestoru (bez energií): 2558,30 eur/rok

Finančná záloha je vo výške 215 EUR

Alternatívny návrh (Prevádzka 1 + Prevádzka 2) – vytvorenie jedného priestoru:

Celková podlahová plocha nebytového priestoru je 32,67 m2

Minimálna východisková cena za prenájom nebytového priestoru (bez energií): 4939,70 eur/rok

Finančná záloha je vo výške 415 EUR

Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 16. 5. 2022 o 10,00 hod. /zraz na rohu pri ČSOB na Zelenom kríčku/.

Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 31.5. 2022 do 10,00 hod. do podateľne MsÚ Trnava, Ulica Trhová č. 3, 917 01 Trnava, alebo prostredníctvom pošty na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk, a na úradnej tabuli mesta Trnava.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne Odbor majetkový MsÚ Trnava, Ulica Trhová č. 3, č. dv. 210

Tel. č.: 033/3236210,