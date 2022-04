V Šoporni sa poštárky nedočkali. Zrazilo ju auto

Pod nehodu sa podľa polície podpísala denná rutina.

GALANTA. Galantskí dopravní policajti boli včera privolaní k nehode auta a 51 ročnej poštárky v obci Šoporňa. Cyklistka mala poobede rozvážať poštu po obci. Pri presune po chodníku mala spoza múru náhle prechádzať cez cestu. Dostatočne sa však nepresvedčila, či je to pre ňu bezpečné a vošla priamo do jazdnej dráhy autu Peugeot. 52 ročný vodič už nestihol zareagovať a do ženy narazil.

Pri páde utrpela cyklistka zranenie, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Policajti vykonali s oboma účastníkmi dychové skúšky, ktoré prítomnosť alkoholu nepotvrdili.

"Upozorňujeme nielen rekreačných cyklistov, ale aj tých, ktorí využívajú bicykel ako dopravný prostriedok pri práci, aby aj oni dodržiavali pravidlá cestnej premávky a zbytočne na cestách neriskovali. Pri zrážke s autom sú to práve oni, ktorí ťahajú za kratší koniec," varovala polícia.

Cyklista je pri vchádzaní na vozovku povinný sa presvedčiť, či je to pre neho skutočne bezpečné, najmä vzhľadom na vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel a ich rýchlosť. "Nezabúdajte ani na to, že na bicykli smú po chodníku jazdiť len deti do 10 rokov a osoby, ktoré ich sprevádzajú alebo ich vezú. Nesmú však pri tom ohroziť chodcov. Ostatní cyklisti majú jazdu po chodníku zakázanú," dodala polícia.