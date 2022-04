Práce na projekte výstavby novej nemocnice v Trnave sú v plnom prúde. Budú aj ďalšie projekty

Nová nemocnica má byť financovaná z peňazí z Plánu obnovy.

TRNAVA. Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave Vladislav Šrojta so svojím tímom naďalej pracuje na projekte výstavby novej nemocnice, ktorá má byť financovaná z peňazí z Plánu obnovy. Povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že v blízkej dobe by malo padnúť rozhodnutie o tom, ktoré projekty budú podporené. Pripravených bude podľa neho viac projektov, ktoré budú posudzované. Konečné slovo pri rozhodovaní o ich podpore bude mať vláda.

„Máme nejaký obnos peňazí, ktorý môžeme použiť. V princípe sú v hre všetky projekty a ja verím tomu, že peniaze pôjdu aj na projekt novej nemocnice do Trnavy,“ povedal Lengvarský počas návštevy Fakultnej nemocnice v Trnave.

Nová nemocnica v podobe monobloku má mať kapacitu približne 600 lôžok, ktoré budú rozčlenené medzi 21 kliník a oddelení. Na výstavbu, rekonštrukcie a vybavenie nemocníc má ísť z Plánu obnovy približne miliarda eur. S výstavbou a rekonštrukciou nemocníc sa ráta do roku 2026. Zámer výstavby novej nemocnice v Trnave už v minulosti podporili poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave aj poslanci Trnavského samosprávneho kraja.

Trnavská nemocnica je jednou z najstarších na Slovensku a je jednou z mála s pavilónovým riešením. Jej budovy sú staré približne sedemdesiat rokov, najstarší pavilón je z roku 1921. Výstavbu novej nemocnice mal riaditeľ Vladislav Šrojta aj vo svojom projekte stratégie rozvoja Fakultnej nemocnice Trnava, s ktorým uspel vo výberovom konaní.