Súboj Spartaka s Ružomberkom sa skončil bezgólovou remízou

Mužstvá bojujú o druhé miesto.

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v nedeľnom zápase 7. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige doma s MFK Ružomberok 0:0. Tretí Spartak má na konte 54 bodov rovnako ako druhý Ružomberok.

Začali aktívne

Spartak začal proti Ružomberku aktívne a do desiatej minúty mal tri dobré šance. Najprv Procházka zo šestnástky netrafil dobre loptu a poslal ju veľmi nepresne, potom Bamidele zaštrikoval v šestnástke a trafil do bočnej siete. Neskôr hľadal africký krídelník prudkým centrom Ristovskeho, ktorý však na loptu nedosiahol. Posledná spomínaná akcia bola výpovedná pre celý prvý polčas z pohľadu Trnavy, podobných momentov, keď domácim chýbal k lepšiemu zakončeniu krok či lepšie postavenie, bolo viacero.

Trnavský tréner Michal Gašparík musel urobiť prvé striedanie už v 17. minúte, keď zraneného Čurmu nahradil Tumma. V 21. minúte mohli z ničoho nič udrieť hostia. Regáli získal loptu v strede ihriska, vysunul kolmicou do zakončenia Boďu, ktorého strelu odvrátil na bránkovej čiare Škrtel priamo pred Regáliho a ten z päťky prestrelil bránku. Hluché obdobie, keď sa hralo medzi šestnástkami, preťal v 37. minúte prudkou ranou z 20 metrov Grič, Krajčírik vyrazil na roh, po ktorom hlavičkoval nepresne Ristovski.

Nevychádzala im finálna fáza

Spartak sa tlačil dopredu aj po zmene strán, nevychádzala mu však finálna fáza. Obrana Liptákov buď zblokovala prihrávky z krídla, alebo strelecké pokusy Procházku či Mikoviča nemali dôraz ani presnosť. Ružomberok mohol zmeniť vývoj zápasu striedajúcim Bobčekom, Takáč jeho zakončenie z uhla vyrazil nohou. Cestu do siete si nenašla ani Savvidisova hlavička po Bukatovom rohovom kope, ani Lichého pokus zo strednej vzdialenosti na opačnej strane.

Po akcii Mikoviča a strele Bamideleho sa lopta odrazila na päťku pred Ramadana, ktorý však v chvate poslal loptu vedľa bránky. Sýrskemu legionárovi nebolo súdené ani po rohovom kope, keď síce najlepšie vyskočil, no trafil hlavou nad. Trnavu mohol v závere uzemniť Lichý, jeho "jedovka" však len tesne minula konštrukciu bránky.

Hlasy po zápase:

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Predpokladali sme, že zápas bude nejako takto vyzerať, bolo to o celozápasovom dobýjaní ružomberského bloku. Celkom dobre sme kombinovali, vedeli sme sa tam dostať hlavne cez kraje. Lietalo tam strašne veľa centrov, ktoré sme mali dotlačiť, alebo aspoň zakončiť. Absolútne sme neboli efektívni. V prvom polčase sme si protiútoky strážili až na jednu situáciu, Ružomberok príliš pri našej bránke nebol. V druhom dejstve sme to už viac otvárali. Svedčal by tomu gól, ktorý by otvoril Ružomberok a futbal by vyzeral ešte lepšie a bol by zaujímavejší pre ľudí. Takto sa zrodila bezgólová remíza, s ktorou spokojní nie sme."

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Vedeli sme, že dnešný zápas je veľmi dôležitý a nečaká nás nič ľahké. Od začiatku bol bojovný, s množstvom súbojom, korunovaný asi deviatimi kartami, či z jednej či druhej strany. Až tak futbalovosti tam nebolo, ako som však hovoril, bude to o prvom góle, ktorý by prospel hre. Mali sme prví stopercentnú šancu, ktorú sme žiaľ nepremenili. Potom mal Spartak zaujímavé veci vo vertikálach, kam sa dostával po našich stratách, odkiaľ to prudko centroval do pokutového územia. Musím pochváliť chalanov, že odblokovali hráčov, nenechali ich zakončovať a v niektorých prípadoch sme mali aj šťastie, že sa tam nedostali. Keď však vezmem, s akými hráčmi a akými problémami sme išli do zápasu, musíme byť spokojný s bodom. Náš zámer nám vyšiel. Teší ma tiež, že pri striedaniach dobre zapadli naši mladí hráči z juniorky. Včera niektorí hrali zápas, dnes takmer polčas odohrali za áčko. To je prísľub do budúcna. V závere mal Filip Lichý dve krásne strely, kde sme ešte mohli streliť gól."

FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 0:0

ŽK: Škrtel, Procházka, Savvidis, Mikovič - Madleňák, Regáli, Lichý, Luterán, Mrva, rozhodovali: Ziemba - Hancko, Ferenc, 3138 divákov.

Spartak: Takáč - Koštrna, Čurma (17. Tumma), Škrtel, Mikovič - Savvidis - Azevedo (77. Iván), Grič (70. Ramadan), Procházka (70. Bukata), Bamidele Yusuf - Ristovski (70. Olejník)

Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Mrva, Mojžiš, Madleňák - Luterán, Múdry (57. Bobček) - Rymarenko (57. Gerec), Lichý, Regáli (70. Macejko) - Boďa (74. Úradník)

Slovan prehral

Majstrovský Slovan prehral v nedeľu v Dunajskej Strede 0:2. "Belasí" prehrali len druhý zápas v ligovom ročníku, titul ale obhájili už minulý týždeň. Šiesta Žilina v sobotu doma len remizovala s piatou Sereďou 1:1 a vedenie "šošonov" sa rozhodlo odvolať trénera Petra Černáka. Do konca ročníka vo zvyšných troch ligových dueloch povedie mužstvo doterajší asistent Ivan Belák.

V skupine o udržanie sa prehrali Zlaté Moravce doma s Trenčínom 0:2 a skomplikovali si šancu dostať sa z predposlednej barážovej pozície. Na desiatu Senicu, ktorá opäť s dorastencami prehrala v Michalovciach 0:1, strácajú sedem bodov. Budú hrať ale ešte štyri zápasy, resp. bojovať o 12 bodov. Už v utorok sa predstavia v Trenčíne v dohrávke 5. kola nadstavby.

Tabuľka:

skupina o víťaza:

1. Slovan 29 20 7 2 65:23 67

2. Ružomberok 29 14 12 3 49:20 54

3. Trnava 29 15 9 5 33:15 54

4. Dun. Streda 29 12 9 8 37:33 45

5. Sereď 29 10 8 11 33:40 38

6. Žilina 29 8 9 12 40:45 33

skupina o udržanie sa:

7. AS Trenčín 28 10 8 10 44:36 38

8. Lipt. Mikuláš 29 10 7 12 38:49 37

9. Michalovce 29 11 3 15 27:37 36

10. Senica 29 9 6 14 29:47 33

11. Zlaté Moravce 28 6 8 14 27:43 26

12. Pohronie 29 2 6 21 22:56 12