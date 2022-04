V Trnavskom kraji klesol v uplynulom týždni počet prípadov COVID-19

V Trnavskom kraji bolo zaevidovaných v 15. kalendárnom týždni do 17. apríla prostredníctvom antigénových a PCR testov spolu 1737 prípadov ochorenia COVID-19.

TRNAVA. V Trnavskom kraji bolo zaevidovaných v 15. kalendárnom týždni do 17. apríla prostredníctvom antigénových a PCR testov spolu 1737 prípadov ochorenia COVID-19. Podľa vedúcej odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Dagmar Kollárovej je to v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pokles, a to o 44,4 percenta.

"Najvyššia sedemdňová vážená incidencia je v okrese Galanta (393,9 chorého na 100.000 obyvateľov) a v okrese Trnava (389,8/100 000). Vo všetkých okresoch Trnavského kraja zaznamenávame pokles chorobnosti," uviedla Kollárová.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť v kraji bola v apríli do 19. apríla vo vekovej skupine 45- až 54-ročných. V regióne Trnavy, v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec, bolo zaevidovaných 769 prípadov ochorení, čo je pokles o 45,7 percenta. Importované prípady neboli evidované.

Prijatí na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava boli piati pacienti. "Úmrtia v súvislosti s COVID-19 neboli k 13. aprílu zaznamenané. Z celkového počtu 769 prípadov bolo 95, teda 12,4 percenta detí a adolescentov do 19 rokov," informovala Kollárová.