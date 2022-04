Klimatológ: Klimatická kríza sa nebude dať riešiť vakcínami ani sankciami

Na Slovensku bude o pár desaťročí pravdepodobne klíma, aká je teraz v južnom Turecku.

Klimatológ Pavel Matejovič hovorí o nástrahách prírody, ktoré nás môžu v budúcnosti postretnúť. Ako sa zmenila klíma popri pandémii a čo by sa stalo po použití jadrovej zbrane? Aké javy hrozia v našich končinách viac ako tornáda?

Článok pokračuje pod video reklamou

Je apríl, v posledných rokoch zvyklo chvíľu snežiť, chvíľu svietiť slnko. Je to normálne pri zmene období?

Počasie je v našich zemepisných šírkach prirodzene premenlivé počas celého roka, táto premenlivosť však býva výrazná hlavne na jar, kedy si podáva ruku zima s letom. Aprílové počasie zľudovelo, aj preto sa zvykne tento mesiac označovať ako bláznivý. V tom sa oproti minulosti nič nezmenilo.

Písali sme

Písali sme Skúmajú barokový kanalizačný systém. Práce na Katarínke napredujú Čítajte

Budeme v najbližších rokoch svedkami poriadnych snehových nádielok v našich končinách?

Otepľovanie klímy sa najvýraznejšie prejavuje v zimnom a letnom období. S tým súvisí aj znižovanie priemerného počtu dní so snehovou pokrývkou. To však neznamená, že by sneh úplne vymizol, k takej situácii nepríde ani v budúcnosti, keď bude otepľovanie pokračovať. Čím je totiž vzduch teplejší, tým môže absorbovať viac vodnej pary. Ak sa vytvoria vhodné poveternostné podmienky, môže v krátkom čase spadnúť veľké množstvo atmosférických zrážok.

Na to, aby padal sneh, nemusí byť nejaký krutý mráz, sneh najčastejšie padá pri teplotách okolo bodu mrazu. Ak teda bude v zime vo vzduchu dosť vlhkosti, môže v krátkom čase spadnúť veľké množstvo snehu.

Také situácie sa stávajú napríklad v severnom Stredomorí, kde sú zimy oveľa teplejšie ako u nás. Práve z tejto oblasti k nám zvykne v zime prenikať vlhký vzduch, pretože more je tu aj v zime teplé a vyparuje sa z neho veľa vody. Aj keď za krátky čas napadne veľa snehu, snehová pokrývka trvá len prechodný čas a rýchlo sa roztopí. Čiže aj keď v priemere bude snehu v zime snehu menej, snehové kalamity sa budú občas vyskytovať. Pritom celkovo zima môže skončiť teplotne ako silne nadnormálna.

V rozhovore sa dočítate: čo je to antropogénne podmienená zmena klímy.

aký teplotný rozdiel je fatálny pre život taký, ako ho poznáme.

klíme ktorej krajiny by sa Slovensko priblížilo v prípade zásadnejšieho oteplenia.

čo by sa podľa počítačových simulácii dialo počas nukleárnej zimy.

Čo sa týka otepľovania, prichádza nejaká doba, ktorá sa opakuje bežne a mení podnebie? Alebo je otepľovanie iba výsledkom nášho prístupu k planéte?