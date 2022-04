Dočasné dopravné značenie pri moste v Hlohovci bude stáť desiatky tisíc eur

Uzávierka mosta je predpokladaná na obdobie šiestich mesiacov.

Pre kritický stav je od stredy 30. marca 2022 od 14:00 uzavretý most ponad rieku Váh do Hlohovca. (Zdroj: TASR)

HLOHOVEC. Trnavský samosprávny kraj zaplatí za dočasné dopravné značenie v súvislosti s uzatvorením cestného mosta v Hlohovci 116-tisíc eur. Zákazku získala spoločnosť z Považskej Bystrice po tom, ako víťaz verejného obstarávanie s cenou o 25-tisíc eur nižšou nepodpísal zmluvu. V cene je dodanie, montáž aj údržba dopravného značenia počas uzávierky mosta, ktorá je predpokladaná na obdobie šiestich mesiacov, ako aj následná demontáž.

Most cez Váh na ceste II/513 začal Trnavský samosprávny kraj opravovať vo februári. Vylúčenie dopravy z mosta bolo naplánované na 20. apríla, chodci a cyklisti sa naň nemali dostať v čase od 2. do 22. mája. Po stanovisku statikov most uzavreli už 30. marca pre autá, cyklistov aj chodcov.

Vodiči sa na druhú stranu Váhu dostanú len obchádzkami cez Sereď alebo cez Piešťany. Každá obchádzková trasa meria minimálne štyridsať kilometrov. Chodci a cyklisti prejdú po úzkej lávke, ktorá je súčasťou železničného mosta.

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci sa pred desiatimi rokmi zaoberalo postavením ľahkej mostovej konštrukcie cez Váh, ktorá mala odľahčiť hlavný cestný most, napokon však k investícii neprišlo.