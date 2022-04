Cykloturistov z Trnavy a Piešťan bude do Malých Karpát opäť voziť cyklobus

Cyklobus odvezie 24 cyklistov alebo peších turistov a 20 bicyklov.

TRNAVA. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj bude opäť voziť turistov cyklobusom na viaceré miesta v Malých Karpatoch. Cyklobus vyštartuje na prvú jazdu z Trnavy 7. mája, jazdiť bude každú sobotu až do 24. septembra. Turisti sa aj s bicyklami môžu odviezť do okolia Smoleníc, do obce Dobrá Voda alebo do turisticky atraktívnej Brezovej pod Bradlom.

„Na túto sezónu máme pre cyklistov zaujímavú novinku. Pridali sme novú zastávku na Záhorí a zvýšili sme kapacitu vozíka na bicykle. Cyklisti sa odvezú do Prietrže, odkiaľ môžu spoznávať krásy Chvojnickej či Myjavskej pahorkatiny, kde sú k dispozícii tak cyklotrasy, ako aj značené turistické chodníky. Zároveň ponúkame cestujúcim možnosť rezervovať si svoje miesto pohodlne vopred na našej web stránke,“ povedala manažérka rozvoja destinácie KOCR Trnavský kraj Petra Hencelová.

Cyklobus odvezie 24 cyklistov alebo peších turistov a 20 bicyklov. Nastúpiť a vystúpiť bude možné na ktorejkoľvek zastávke. Lístky budú dostupné online alebo priamo u vodiča v cyklobuse. Cestujúci s online rezerváciou však budú mať prednosť pred cestujúcimi bez rezervácie. Cyklobus bude jazdiť na trase Trnava – Horné Orešany – Dobrá Voda – Piešťany – Vrbové – Brezová pod Bradlom – Prietrž a späť.

KOCR Trnavský kraj spustila prevádzku cyklobusov v minulom roku. Podľa jej výkonnej riaditeľky Agáty Mikulovej tak vypočula cyklistické komunity a partnerské oblastné organizácie cestovného ruchu z Piešťan a Trnavy, ktoré po riešeniach dopravnej dostupnosti turisticky zaujímavých lokalít už roky volali. „V tomto roku opätovne spustíme aj Cyklobus od vody k vode zo Seneckých jazier cez Jelku do Čilistova a podporíme aj Cyklobus na Žitnom ostrove, “ dodala Mikulová.