Technický skúšobný ústav Piešťany má byť akciovou spoločnosťou

V súčasnosti je skúšobňa ako štátny podnik neatraktívna pre mladých absolventov.

PIEŠŤANY. Štátny podnik Technický skúšobný ústav (TSÚ) Piešťany by sa mal transformovať na akciovú spoločnosť. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave príslušného legislatívneho návrhu, ktorú predložil do pripomienkového konania Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR. Zakladateľom akciovej spoločnosti bude štát a v jeho mene bude konať úrad.

„TSÚ dlhodobo a stabilne dosahuje kladné výsledky hospodárenia, je ekonomicky nezávislý a spĺňa všetky kritériá na fungovanie obchodnej spoločnosti," uviedol úrad. Transformáciou na obchodnú spoločnosť získa TSÚ rovnaké podmienky podnikania ako jeho konkurenti, ako aj možnosť zriaďovať a prevádzkovať nové služby na obchodnom základe a využívať eurofondy. „V súčasnosti je TSÚ ako štátny podnik aj neatraktívnou formou zamestnávateľa pre mladých absolventov, ktorí hľadajú uplatnenie v prestížnych spoločnostiach," upozorňuje ÚNMS.

Pripravovaný zákon má upraviť podmienky zrušenia štátneho podniku bez likvidácie a založenie novej akciovej spoločnosti, pričom základné imanie akciovej spoločnosti bude tvorené majetkom pri zrušení TSÚ. Zákon upraví aj výšku rezervného fondu spoločnosti a zodpovednosť za zakladateľskú listinu a stanovy.

Technický skúšobný ústav Piešťany patrí medzi najstaršie a najväčšie skúšobne na Slovensku. Názov štátny podnik nesie od júna 1998.